Previsioni Meteo Sarno: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Sarno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 25,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nuvole continueranno a dominare, ma si prevede un leggero miglioramento verso la sera, quando il cielo si schiarirà parzialmente.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il clima sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 20,3°C e un’umidità che si manterrà alta, attorno all’83%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà coperto e la temperatura inizierà a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 22,7°C e un’umidità del 72%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,3 km/h. Proseguendo fino a mezzogiorno, le temperature toccheranno i 25,6°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà alta, attorno al 94%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, ma con una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a 24,7°C alle 15:00. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre il vento si presenterà con una velocità di circa 11,4 km/h. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Alle 19:00, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e la temperatura scenderà a 22,1°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, stabilizzandosi attorno ai 6 km/h. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1017 hPa, con un’umidità che raggiungerà l’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarno indicano una giornata nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, soprattutto nel tardo pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.3° perc. +20.6° Assenti 3.8 SSE max 6 Scirocco 83 % 1018 hPa 3 nubi sparse +19.8° perc. +20.1° prob. 2 % 5.3 SE max 7.7 Scirocco 85 % 1017 hPa 6 nubi sparse +20.6° perc. +20.9° prob. 2 % 5.9 SE max 9.6 Scirocco 81 % 1018 hPa 9 cielo coperto +23.5° perc. +23.7° prob. 4 % 7.8 S max 12.7 Ostro 68 % 1018 hPa 12 cielo coperto +25.6° perc. +25.7° Assenti 11.8 SSO max 15.9 Libeccio 58 % 1017 hPa 15 cielo coperto +24.7° perc. +24.8° Assenti 11.4 SSO max 14.7 Libeccio 63 % 1017 hPa 18 nubi sparse +22.3° perc. +22.6° Assenti 6.4 S max 10.6 Ostro 77 % 1017 hPa 21 poche nuvole +21.4° perc. +21.8° Assenti 5 SSE max 8.9 Scirocco 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:47

