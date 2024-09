Previsioni Meteo Sarno: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Sarno indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche, con piogge leggere nelle prime ore e un miglioramento nel corso della mattinata. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,4°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che potrebbe portare a nuove precipitazioni in serata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Sarno sarà interessata da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 42%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 4,7 km/h da Nord Ovest. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,31 mm. Con il passare delle ore, la situazione non cambierà significativamente, con piogge leggere che continueranno fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le nubi sparse sostituiranno la pioggia, e la temperatura salirà fino a 20,1°C alle 08:00. La copertura nuvolosa scenderà al 10% intorno alle 09:00, con cieli sereni che favoriranno un clima più gradevole. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 3 km/h, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno fino alle 17:00. La temperatura raggiungerà il suo picco massimo di 23,4°C intorno alle 12:00. Nonostante la presenza di nubi, non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 31%.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, si registrerà un nuovo aumento della nuvolosità, con possibilità di pioggia leggera. La temperatura scenderà a 19,4°C alle 20:00, e la copertura nuvolosa salirà fino al 93%. Le precipitazioni saranno minime, ma la probabilità di pioggia aumenterà, rendendo la serata più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarno indicano un Sabato con un inizio piovoso, seguito da un miglioramento durante la mattinata e un ritorno della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori simili. Gli abitanti di Sarno dovranno quindi prepararsi a un clima variabile, con la raccomandazione di tenere sempre d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.6° perc. +17.2° 0.31 mm 4.7 NO max 10.8 Maestrale 70 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17° perc. +16.5° 0.11 mm 5.3 NNE max 9.6 Grecale 67 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.5° perc. +16.8° prob. 22 % 5.3 NE max 7.6 Grecale 57 % 1011 hPa 9 cielo sereno +21.4° perc. +20.6° Assenti 3 NNE max 6.6 Grecale 37 % 1012 hPa 12 poche nuvole +23.4° perc. +22.6° Assenti 6.4 ONO max 8.8 Maestrale 31 % 1012 hPa 15 nubi sparse +22.1° perc. +21.4° prob. 1 % 7.6 O max 10.3 Ponente 40 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +20.1° perc. +19.3° 0.11 mm 5.4 NNE max 12 Grecale 46 % 1014 hPa 21 cielo coperto +19.2° perc. +18.5° prob. 9 % 6.1 NE max 7.7 Grecale 48 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:07

