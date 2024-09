Previsioni Meteo Sarno: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Sarno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,6°C della notte e i 27°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si presenterà moderata, con valori che varieranno dal 40% al 76% durante la giornata.

Nella notte, Sarno si sveglierà sotto un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno al 71%. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà una sensazione di freschezza, rendendo la notte piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,4°C alle 07:00 e arrivando a 27°C entro le 12:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, toccando il 40% a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, mantenendo condizioni di stabilità atmosferica.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che inizieranno a farsi notare. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 25°C alle 15:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 57% alle 17:00. Non si prevedono precipitazioni, quindi le attività all’aperto potranno svolgersi senza problemi.

La sera porterà con sé un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 21°C. L’umidità continuerà a salire, arrivando al 67% entro le 23:00. La brezza leggera da Nord Est accompagnerà la chiusura della giornata, mantenendo un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarno nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e una copertura nuvolosa che potrebbe aumentare. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20° perc. +19.9° Assenti 6.2 NE max 8.5 Grecale 71 % 1019 hPa 3 cielo sereno +19.1° perc. +19.1° Assenti 6.7 NE max 8.7 Grecale 75 % 1019 hPa 6 cielo sereno +19.6° perc. +19.5° Assenti 6.4 NE max 8.4 Grecale 71 % 1019 hPa 9 cielo sereno +24.6° perc. +24.4° Assenti 2.4 NE max 5.4 Grecale 48 % 1020 hPa 12 cielo sereno +27° perc. +26.9° Assenti 3.2 OSO max 7.7 Libeccio 40 % 1019 hPa 15 nubi sparse +25.2° perc. +25° Assenti 4.5 SSO max 6.4 Libeccio 48 % 1018 hPa 18 nubi sparse +23.3° perc. +23.2° Assenti 1.2 N max 4.4 Tramontana 56 % 1019 hPa 21 nubi sparse +22° perc. +21.8° Assenti 3.8 NE max 5 Grecale 62 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:55

