Previsioni Meteo Saronno: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Saronno di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre al mattino ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio. Le temperature varieranno da un minimo di 13,2°C a un massimo di 21,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le condizioni saranno favorevoli per un riposo tranquillo, con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,2°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori attorno al 9%, e l’umidità si manterrà attorno al 51%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord, con raffiche che non supereranno i 14,9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo una copertura nuvolosa del 87% entro le ore 07:00. Le temperature saliranno rapidamente, toccando i 19°C intorno alle 10:00. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque su livelli elevati, attorno al 36%. Il vento si presenterà debole, con una velocità di circa 3 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà al 100% alle ore 13:00. Le temperature raggiungeranno il picco di 21,2°C alle 14:00, per poi stabilizzarsi intorno ai 20°C nel tardo pomeriggio. L’umidità aumenterà, arrivando al 48%, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud-Ovest con intensità leggera.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,9°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 85%, e l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 59%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Saronno di Lunedì 16 Settembre suggeriscono una giornata nuvolosa, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge sporadiche. Pertanto, sarà opportuno tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.2° perc. +11.9° Assenti 8.4 N max 14.9 Tramontana 51 % 1015 hPa 3 poche nuvole +12° perc. +10.6° Assenti 7.6 N max 12.1 Tramontana 50 % 1015 hPa 6 nubi sparse +12° perc. +10.5° Assenti 5.8 N max 9 Tramontana 48 % 1015 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +16.3° Assenti 1 ENE max 3 Grecale 37 % 1015 hPa 12 nubi sparse +20.8° perc. +19.8° Assenti 4.2 SSE max 5.4 Scirocco 34 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.1° perc. +20.1° Assenti 5.9 SO max 5.9 Libeccio 34 % 1011 hPa 18 nubi sparse +17° perc. +16.1° Assenti 0.9 O max 7.1 Ponente 52 % 1012 hPa 21 cielo coperto +15.6° perc. +14.7° Assenti 4.5 N max 8.4 Tramontana 56 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:27

