Previsioni Meteo Saronno: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

Le previsioni meteo per Saronno di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente instabili. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La mattina porterà con sé piogge leggere, mentre nel pomeriggio si prevedono forti precipitazioni, con accumuli significativi. La sera si concluderà con una graduale attenuazione delle piogge, ma il cielo rimarrà nuvoloso.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 17,6°C e un’umidità del 73%. La velocità del vento sarà debole, attorno ai 2,2 km/h, proveniente da Est-Nord Est. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 16,4°C alle 5:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con probabilità di precipitazioni molto basse.

La mattina si aprirà con cieli nuvolosi e temperature che varieranno tra i 16,5°C e i 17,8°C. A partire dalle 10:00, si inizieranno a registrare piogge leggere, con accumuli di circa 0,23 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 83% alle 11:00. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si deteriorerà ulteriormente. Si prevedono forti piogge a partire dalle 15:00, con accumuli che potranno superare i 13 mm entro le 17:00. Le temperature scenderanno fino a 15,5°C, mentre l’umidità raggiungerà il 98%. I venti diventeranno più intensi, con raffiche che potranno toccare i 20 km/h.

La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge, anche se di intensità moderata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,4°C, con una copertura nuvolosa totale. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, attorno all’86% fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Saronno nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Martedì, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica di questo periodo dell’anno può portare a sorprese.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Saronno

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° prob. 2 % 2.2 ENE max 2.7 Grecale 73 % 1016 hPa 3 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° Assenti 1.6 SE max 3.9 Scirocco 77 % 1014 hPa 6 cielo coperto +16.5° perc. +16.3° prob. 7 % 2.3 ENE max 3.8 Grecale 80 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° prob. 21 % 3 SSE max 4.5 Scirocco 75 % 1014 hPa 12 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° prob. 49 % 4.4 ENE max 8.7 Grecale 78 % 1013 hPa 15 forte pioggia +16° perc. +16° 4.32 mm 4.8 N max 8.8 Tramontana 93 % 1011 hPa 18 forte pioggia +15.5° perc. +15.6° 5.15 mm 9.5 NNE max 20.7 Grecale 96 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.13 mm 1.3 ONO max 2.6 Maestrale 93 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:14

