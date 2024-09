Previsioni Meteo Saronno: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Saronno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo coperto e piogge diffuse. Durante la notte, la temperatura si manterrà intorno ai 15,3°C, con una copertura nuvolosa al 100% e una leggera brezza proveniente da est. Le probabilità di precipitazioni saranno moderate, con un’umidità elevata che si attesterà attorno all’89%.

Nella mattina, il meteo non subirà significative variazioni, continuando a presentare un cielo coperto. Le temperature si aggireranno tra i 15°C e i 17,2°C, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 10:00. Le previsioni del tempo indicano che le precipitazioni aumenteranno in intensità, con valori di pioggia che raggiungeranno i 0,51mm entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà fresco, con temperature che scenderanno fino a 14,8°C. Le piogge continueranno a cadere, con intensità variabile, e si prevede che la copertura nuvolosa rimanga al 100%. Le raffiche di vento si faranno sentire, con velocità che potranno raggiungere i 9,6km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che potrebbero arrivare a 1,08mm entro le 15:00.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 14,7°C. Le piogge, che si presenteranno di intensità moderata, continueranno a cadere, con accumuli che potrebbero superare i 2,25mm entro la 22:00. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 98%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Saronno nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento. Si prevede che le condizioni di pioggia persistano anche nei giorni successivi, con temperature che rimarranno fresche e un cielo prevalentemente nuvoloso. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo sembra essere lontano.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 15 % 3.7 ESE max 4.8 Scirocco 89 % 1013 hPa 4 cielo coperto +15° perc. +14.9° prob. 25 % 5.2 ENE max 7.9 Grecale 90 % 1012 hPa 7 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° prob. 15 % 1.6 ESE max 3.5 Scirocco 86 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +15.8° perc. +15.7° 0.24 mm 5.8 SSE max 9.4 Scirocco 87 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.53 mm 4.3 E max 7.7 Levante 94 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.9 mm 4.1 ENE max 9 Grecale 96 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +14.7° perc. +14.8° 1 mm 2.3 NE max 6.6 Grecale 96 % 1009 hPa 22 pioggia moderata +14.7° perc. +14.8° 2.25 mm 3.3 NO max 7.9 Maestrale 98 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:08

