Previsioni Meteo Saronno: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

Le previsioni meteo per Saronno di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99% nelle prime ore del giorno. La mattina porterà un leggero miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 22,6°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 3%. Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, portando una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 18°C.

In sintesi, le previsioni del tempo per Saronno di Sabato 21 Settembre evidenziano una giornata con temperature miti e una predominanza di nuvole. Le condizioni meteo non faranno presagire eventi di pioggia significativi, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un indumento leggero per la sera.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno stabili. Tuttavia, non si escludono possibili variazioni, quindi sarà opportuno seguire le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.9° perc. +16.4° Assenti 4.6 NNE max 4.9 Grecale 68 % 1022 hPa 4 nubi sparse +15.4° perc. +15° Assenti 4.8 NE max 5.4 Grecale 73 % 1022 hPa 7 poche nuvole +17.1° perc. +16.6° Assenti 2.2 NE max 4.7 Grecale 66 % 1023 hPa 10 poche nuvole +21.8° perc. +21.3° Assenti 1.2 SSE max 4.8 Scirocco 50 % 1022 hPa 13 nubi sparse +23.4° perc. +22.9° prob. 3 % 5.6 SSE max 5.1 Scirocco 42 % 1021 hPa 16 nubi sparse +22.2° perc. +21.7° prob. 3 % 6.1 SE max 6.2 Scirocco 48 % 1020 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +18.4° Assenti 2.5 ESE max 2.8 Scirocco 63 % 1021 hPa 22 cielo coperto +17.4° perc. +17° Assenti 5.1 NNE max 5.7 Grecale 68 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:17

