Previsioni Meteo Saronno: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Saronno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 20,3°C nel primo pomeriggio. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e piacevole, mentre l’umidità si manterrà a livelli accettabili.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse che si presenteranno occasionalmente. Le temperature scenderanno fino a +10,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 71%, garantendo una notte tranquilla e fresca.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un riscaldamento graduale. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19°C entro le 11:00. La brezza leggera da Nord-Nord Est accompagnerà la giornata, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si ridurrà fino al 30%, rendendo l’atmosfera più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, con qualche nuvola che inizierà a comparire. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 20,3°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 19,4°C alle 15:00. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 15,4 km/h e creando una sensazione di freschezza. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 11,4°C a mezzanotte. I venti continueranno a soffiare da Nord, con raffiche che potranno raggiungere i 35,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 57%, mantenendo l’atmosfera fresca e ventilata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Saronno nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo variabili. Domani, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre dopodomani potrebbero verificarsi delle leggere precipitazioni. Sarà quindi importante monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per Venerdì 13 Settembre, ci si aspetta una giornata complessivamente positiva.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.2° perc. +9° Assenti 5 N max 9.4 Tramontana 67 % 1008 hPa 5 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.5 N max 5.3 Tramontana 68 % 1009 hPa 8 cielo sereno +14° perc. +12.7° Assenti 3.7 NNO max 11.3 Maestrale 50 % 1009 hPa 11 cielo sereno +19° perc. +17.8° Assenti 7.9 NNE max 25.9 Grecale 30 % 1009 hPa 14 cielo sereno +20.1° perc. +18.9° Assenti 14.4 NNE max 29.7 Grecale 29 % 1010 hPa 17 nubi sparse +16.4° perc. +15.4° Assenti 6.1 NE max 18.3 Grecale 50 % 1013 hPa 20 nubi sparse +12.9° perc. +11.7° Assenti 9.8 N max 26.1 Tramontana 58 % 1015 hPa 23 nubi sparse +11.4° perc. +10.1° Assenti 13.6 NNO max 35.6 Maestrale 57 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.