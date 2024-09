Previsioni Meteo Sarzana: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Sarzana per Giovedì 19 Settembre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, con precipitazioni che si attenueranno nel corso della mattinata. La temperatura si manterrà su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma nel corso della giornata si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, specialmente in serata.

Nella notte, Sarzana sarà interessata da pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di 15°C. I venti soffieranno da Nord-Nord Est a una velocità di 7,7 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 10,2 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 91%, e si registreranno precipitazioni di circa 1,15 mm.

Con l’arrivo del mattino, le condizioni non miglioreranno immediatamente. Si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle ore 07:00, con temperature che saliranno leggermente fino a 16,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e i venti si intensificheranno, raggiungendo i 11,7 km/h. A partire dalle 08:00, il cielo si presenterà coperto, ma senza ulteriori precipitazioni significative. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 18°C entro le ore 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, ma le temperature toccheranno il picco di 20,6°C intorno alle 13:00. La probabilità di pioggia diminuirà progressivamente, scendendo al 22%. I venti si manterranno moderati, con velocità comprese tra 12,6 km/h e 14 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo presenterà nubi sparse, con una copertura che scenderà fino al 50%. Le temperature si abbasseranno a 17,2°C alle ore 20:00, con venti che continueranno a soffiare da Nord-Est a una velocità di circa 13,2 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’80%, ma senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarzana nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Venerdì e Sabato si prevede un cielo più sereno e temperature in aumento, con valori che potrebbero superare i 22°C. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché le condizioni possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.1° perc. +15° 1.15 mm 7.7 NNE max 10.2 Grecale 91 % 1017 hPa 3 pioggia moderata +15.2° perc. +15.1° 1.09 mm 14.4 NNO max 20 Maestrale 91 % 1015 hPa 6 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° prob. 79 % 10.7 NNE max 16.1 Grecale 87 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° prob. 36 % 9 NNE max 18 Grecale 76 % 1015 hPa 12 cielo coperto +20° perc. +19.7° prob. 30 % 14 NNE max 23 Grecale 64 % 1015 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° prob. 29 % 12.7 NE max 21.5 Grecale 69 % 1015 hPa 18 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° prob. 10 % 12.4 NE max 16.5 Grecale 78 % 1016 hPa 21 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 12.2 NNE max 16.7 Grecale 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.