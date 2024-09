Previsioni Meteo Sarzana: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sarzana di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia persistente. Durante la notte, la città sarà avvolta da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 20,9°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 36,9 km/h. La situazione non migliorerà durante la mattina, dove si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge moderate e temperature che si manterranno attorno ai 20°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge moderate che porteranno a un abbassamento delle temperature fino a 19,4°C. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 12,1 km/h, ma le raffiche potrebbero raggiungere i 19,4 km/h. Infine, la sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge leggere e temperature che scenderanno ulteriormente, arrivando a 18,2°C.

Durante la notte, le piogge continueranno a essere leggere, con una temperatura percepita di circa 21,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%. La velocità del vento varierà, ma si prevederanno raffiche fino a 34,1 km/h.

Nella mattina, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,5°C, con piogge che si intensificheranno, portando a una sensazione di maggiore freschezza. La pioggia moderata prevista tra le 08:00 e le 09:00 porterà a un accumulo di circa 1,79 mm. La situazione meteo rimarrà critica anche fino a mezzogiorno, con piogge leggere e temperature che non supereranno i 20,1°C.

Nel pomeriggio, le temperature scenderanno ulteriormente, con valori che toccheranno i 19,6°C. Le piogge moderate continueranno a cadere, con un accumulo totale che potrebbe raggiungere i 1,7 mm. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un clima fresco e umido.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma le piogge non si fermeranno. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,5°C, con piogge leggere che continueranno a cadere fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarzana nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento significativo. Si prevede che le condizioni di pioggia persistano, con temperature fresche e un alto tasso di umidità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni meteo indicano un prolungamento di questo clima instabile anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.9° perc. +21.2° 0.51 mm 23.5 S max 34.1 Ostro 84 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +21.1° perc. +21.4° 0.74 mm 20.7 SSO max 27.9 Libeccio 83 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +20.5° perc. +20.8° 0.29 mm 19.1 S max 28.8 Ostro 83 % 1003 hPa 9 pioggia moderata +20° perc. +20.1° 1.48 mm 28.1 SSO max 38.9 Libeccio 76 % 1004 hPa 12 pioggia leggera +20.1° perc. +20.2° 0.37 mm 18.3 S max 27.2 Ostro 78 % 1003 hPa 15 pioggia moderata +19.6° perc. +19.8° 1.32 mm 11.1 SO max 17.5 Libeccio 85 % 1002 hPa 18 pioggia leggera +19.5° perc. +19.4° 0.98 mm 17.9 SO max 24.7 Libeccio 71 % 1004 hPa 21 pioggia leggera +18.6° perc. +18.3° 0.41 mm 12.4 S max 16.1 Ostro 72 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:31

