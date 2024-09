Previsioni Meteo Sarzana: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Sabato 14 Settembre a Sarzana si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +15°C. Con l’avanzare della giornata, il cielo si presenterà coperto, ma nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera brezza che accompagnerà le temperature, rendendo l’atmosfera complessivamente piacevole.

Durante la notte, le condizioni meteo a Sarzana saranno caratterizzate da nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno a +15°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno a +13,8°C, a causa di una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est, con velocità di circa 13,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 48%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a +19,9°C entro le ore centrali della giornata. La temperatura percepita si attesterà intorno a +18,8°C. Il vento sarà debole, con velocità che varierà tra 2,1 km/h e 6,2 km/h, proveniente principalmente da Sud-Ovest. L’umidità scenderà al 32%, mantenendo un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo a Sarzana inizieranno a migliorare, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di +21,5°C, con una temperatura percepita simile. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che si attesterà intorno ai 4,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 33%, rendendo l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a schiarirsi, presentando poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a +15,8°C durante le ultime ore della giornata. La velocità del vento rimarrà moderata, attorno ai 10,1 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 55%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarzana indicano una giornata che, sebbene inizi con un cielo coperto, offrirà momenti di schiarita nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più stabile e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +13.8° Assenti 13.1 NNE max 14.5 Grecale 48 % 1014 hPa 3 cielo sereno +14° perc. +12.7° Assenti 12.8 NNE max 14.1 Grecale 47 % 1013 hPa 6 nubi sparse +14.2° perc. +12.9° Assenti 9.2 NNE max 10.3 Grecale 47 % 1013 hPa 9 cielo coperto +19° perc. +17.8° Assenti 2.2 N max 6.6 Tramontana 33 % 1013 hPa 12 cielo coperto +20.9° perc. +19.9° Assenti 6.2 OSO max 9.1 Libeccio 34 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.5° perc. +20.6° Assenti 4.8 ONO max 10.6 Maestrale 34 % 1013 hPa 18 nubi sparse +18.3° perc. +17.5° Assenti 10.7 NO max 14 Maestrale 51 % 1015 hPa 21 poche nuvole +16.2° perc. +15.3° Assenti 11 NE max 10.3 Grecale 57 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:27

