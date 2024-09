Previsioni Meteo Sarzana: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Sarzana indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore, passando da nubi sparse al mattino a un cielo sereno in serata. Le condizioni di vento saranno moderate, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative, specialmente nelle ore notturne e al mattino.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 18,6°C. La velocità del vento sarà di circa 19 km/h, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno toccare i 34,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1010 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con la possibilità di pioggia leggera intorno alle 09:00. Le temperature si aggireranno attorno ai 17,3°C, con una velocità del vento che varierà tra i 20 km/h e i 25 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 73%, e la pressione atmosferica continuerà a oscillare attorno ai 1011 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno, con un graduale diradamento delle nubi e temperature che raggiungeranno i 19,7°C. Il vento si presenterà più leggero, con velocità intorno ai 10 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1011 hPa.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 15,4°C. Il vento sarà debole, con velocità di circa 8 km/h, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’80%. La pressione atmosferica continuerà a salire, arrivando a 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarzana nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un clima più stabile e temperature in lieve aumento. Si prevede che la settimana si concluda con un tempo sereno, mentre all’inizio della settimana successiva potrebbero verificarsi nuovi cambiamenti, con l’arrivo di correnti più fresche. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° prob. 5 % 19 SO max 34.3 Libeccio 80 % 1010 hPa 3 poche nuvole +17.2° perc. +17° prob. 8 % 15.8 SSO max 29.3 Libeccio 75 % 1009 hPa 6 poche nuvole +17° perc. +16.6° Assenti 22.4 SO max 35.9 Libeccio 73 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +17.3° perc. +17° 0.13 mm 20.2 SO max 25.1 Libeccio 73 % 1011 hPa 12 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° prob. 23 % 8.1 S max 9.3 Ostro 62 % 1011 hPa 15 poche nuvole +19.3° perc. +19° Assenti 11.3 SSO max 9.8 Libeccio 64 % 1012 hPa 18 poche nuvole +16.8° perc. +16.5° Assenti 2.4 E max 4 Levante 77 % 1015 hPa 21 cielo sereno +15.7° perc. +15.5° Assenti 10.8 NE max 9.4 Grecale 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.