Previsioni Meteo Sarzana: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Sarzana di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. La mattina si presenterà con nubi sparse, mentre nel pomeriggio ci sarà un lieve miglioramento, con la presenza di poche nuvole. La sera, invece, le nubi torneranno a farsi più dense, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo sereno inizialmente, con una temperatura di circa 17,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 69% entro le prime ore del mattino. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa.

Nella mattina, il cielo sarà nuovamente caratterizzato da nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 22,9°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 19,6 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque intorno al 54%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 3%.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno ulteriormente, con la presenza di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,4°C. Il vento sarà più leggero, con intensità che non supererà i 5,1 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 57%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 17,6°C. La velocità del vento rimarrà moderata, e l’umidità salirà nuovamente, arrivando al 78%. Non si prevedono piogge, ma il cielo sarà coperto per gran parte della notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarzana nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni meteorologiche variabili. Si prevede un lieve aumento della copertura nuvolosa nei giorni successivi, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del clima temperato potranno godere di una piacevole settimana, con la possibilità di qualche schiarita nei momenti di maggiore esposizione al sole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.2° perc. +17° Assenti 14.7 NNE max 19.1 Grecale 80 % 1017 hPa 3 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° prob. 4 % 12.5 NNE max 17.4 Grecale 79 % 1017 hPa 6 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° Assenti 13.8 NNE max 18.3 Grecale 80 % 1018 hPa 9 nubi sparse +22° perc. +21.7° prob. 3 % 12 NE max 19 Grecale 55 % 1018 hPa 12 nubi sparse +22.8° perc. +22.6° prob. 3 % 2.7 ESE max 15.7 Scirocco 55 % 1018 hPa 15 poche nuvole +22.4° perc. +22.2° prob. 3 % 5.1 NE max 13.1 Grecale 57 % 1018 hPa 18 poche nuvole +19.2° perc. +19° Assenti 12 NE max 14 Grecale 73 % 1019 hPa 21 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° Assenti 12.3 NNE max 13.7 Grecale 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:16

