Previsioni Meteo Sassari: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

Le previsioni meteo per Sassari di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si osserverà un cielo inizialmente coperto, che si schiarirà progressivamente, portando a un aumento della temperatura e a una diminuzione della copertura nuvolosa. I venti saranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità considerevoli.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma non ci saranno precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,8°C alle 07:00, per poi salire fino a 26,5°C intorno alle 12:00. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 27,9 km/h. L’umidità sarà in calo, contribuendo a un comfort termico elevato.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 26,5°C alle 13:00. La brezza tesa continuerà a soffiare da sud-ovest, con intensità che si manterrà attorno ai 36 km/h. L’umidità rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di freschezza nonostante le temperature elevate.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,9°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci si aspetteranno condizioni di disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassari nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e condizioni di cielo sereno. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché eventuali cambiamenti climatici potrebbero influenzare le condizioni meteo nei giorni a seguire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.9° perc. +18.2° Assenti 10.6 SSE max 17.8 Scirocco 93 % 1016 hPa 4 poche nuvole +17.5° perc. +17.6° Assenti 11.8 SSE max 25.7 Scirocco 90 % 1015 hPa 7 nubi sparse +20.8° perc. +20.7° Assenti 16.2 S max 35.9 Ostro 68 % 1015 hPa 10 nubi sparse +25.8° perc. +25.5° Assenti 25.1 SSO max 33.5 Libeccio 41 % 1015 hPa 13 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 28 SO max 36.7 Libeccio 39 % 1014 hPa 16 cielo sereno +24.6° perc. +24.4° Assenti 22.9 SSO max 36.7 Libeccio 50 % 1013 hPa 19 cielo sereno +21° perc. +20.9° Assenti 13.7 S max 35.2 Ostro 70 % 1013 hPa 22 cielo sereno +20° perc. +20° Assenti 13.8 S max 30.5 Ostro 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:11

