Previsioni Meteo Sassari: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Sassari indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,1°C e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Con l’avanzare della mattina, le nuvole aumenteranno progressivamente, portando a una copertura che raggiungerà il 98% entro le ore centrali della giornata.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con temperature comprese tra i 15,2°C e i 21,4°C, mentre il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 11,3 km/h e i 15,7 km/h. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un cielo che passerà da poche nuvole a completamente coperto. Le previsioni del tempo per il pomeriggio confermeranno un cielo nuvoloso, con temperature che toccheranno un massimo di 22,2°C. La brezza si farà più leggera, con intensità che scenderà a 7,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con il cielo che si manterrà coperto fino a tarda notte. Anche la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi su valori di 5,8 km/h. L’umidità, che si aggirerà attorno al 71%, contribuirà a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassari nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che non subiranno variazioni significative. Domani e dopodomani, si prevede una continuazione di questo trend, con possibilità di schiarite solo in alcune ore. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno momenti di bel tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16.1° perc. +15.4° Assenti 13.5 SO max 30.4 Libeccio 63 % 1014 hPa 3 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° Assenti 20.4 OSO max 37.5 Libeccio 66 % 1012 hPa 6 poche nuvole +15.8° perc. +15.3° Assenti 11.3 SSO max 25.4 Libeccio 72 % 1011 hPa 9 cielo coperto +19.6° perc. +19.1° Assenti 15.8 SSO max 18.5 Libeccio 56 % 1011 hPa 12 cielo coperto +22° perc. +21.5° Assenti 13.4 SO max 13.1 Libeccio 50 % 1010 hPa 15 cielo coperto +21.8° perc. +21.4° Assenti 7.1 OSO max 9.5 Libeccio 52 % 1008 hPa 18 cielo coperto +18.5° perc. +18.2° Assenti 7.4 N max 10.7 Tramontana 70 % 1009 hPa 21 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° Assenti 6.1 ENE max 8.2 Grecale 72 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:28

