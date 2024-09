Previsioni Meteo Sassari: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sassari di Lunedì 23 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a momenti di sereno. Durante la notte, la città sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 75%, e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 6,9 km/h.

Nella mattina, le condizioni miglioreranno progressivamente. Si prevede un cielo sereno a partire dalle 07:00, con temperature che saliranno fino a 22,6°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa diminuirà notevolmente, portandosi al 25%. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest, con intensità che varierà tra 5,5 km/h e 13,2 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature raggiungeranno il picco di 25,3°C alle 13:00 e si manterranno attorno ai 24,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 18%. Anche in questo frangente, il vento si presenterà moderato, con raffiche fino a 22,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,6°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 17%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 96% nella tarda serata, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassari di Lunedì 23 Settembre evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un passaggio da piogge leggere a cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Questo trend positivo potrebbe continuare anche nei giorni a venire, rendendo l’inizio della settimana particolarmente piacevole per gli abitanti e i visitatori della città.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° prob. 22 % 7.1 SSE max 7.2 Scirocco 82 % 1014 hPa 4 cielo coperto +18° perc. +18° prob. 22 % 5.3 SE max 5.2 Scirocco 84 % 1012 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +20.8° prob. 26 % 5.5 SSE max 7.1 Scirocco 72 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +24.9° perc. +24.9° 0.31 mm 13.2 SO max 18.3 Libeccio 56 % 1012 hPa 13 nubi sparse +25.3° perc. +25.3° prob. 16 % 18 SO max 21.1 Libeccio 53 % 1011 hPa 16 poche nuvole +22.9° perc. +23° prob. 23 % 18.5 OSO max 22.4 Libeccio 64 % 1011 hPa 19 cielo sereno +18.7° perc. +19.1° prob. 8 % 8.9 SO max 17.4 Libeccio 94 % 1013 hPa 22 poche nuvole +17.8° perc. +18.1° Assenti 9.1 SO max 20.1 Libeccio 96 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:16

