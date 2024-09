Previsioni Meteo Sassari: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Sassari per Domenica 15 Settembre si presenteranno favorevoli, con un predominio di cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,2°C. La mattina porterà un ulteriore innalzamento delle temperature, che raggiungeranno i 20,4°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza proveniente da Ovest. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera si concluderà con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si manterranno intorno ai 14,2°C, con una leggera brezza da Sud che raggiungerà i 7,3 km/h. Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno leggermente fino a 13,6°C alle 5:00. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, che toccheranno i 20,4°C intorno a mezzogiorno. La brezza si intensificherà, raggiungendo i 26,1 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di poche nuvole e una temperatura massima di 20,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 22%, ma non si prevedono precipitazioni. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 30,9 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza.

La sera si presenterà con cieli sereni, con temperature che scenderanno a 16,1°C entro le 22:00. La brezza tesa continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo l’umidità attorno al 64%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre mercoledì potrebbero verificarsi delle variazioni con un possibile aumento della nuvolosità. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una giornata piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.9° perc. +13.4° Assenti 8 S max 8.7 Ostro 78 % 1017 hPa 4 poche nuvole +13.5° perc. +13° Assenti 8.1 S max 8.8 Ostro 80 % 1017 hPa 7 cielo sereno +17.2° perc. +16.7° Assenti 13.7 OSO max 23.1 Libeccio 66 % 1016 hPa 10 cielo sereno +20.2° perc. +19.6° Assenti 23.7 OSO max 27.2 Libeccio 53 % 1016 hPa 13 poche nuvole +20.6° perc. +20.1° Assenti 25.6 OSO max 30.2 Libeccio 51 % 1016 hPa 16 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° Assenti 23.8 OSO max 29.4 Libeccio 58 % 1015 hPa 19 poche nuvole +17° perc. +16.3° Assenti 19 OSO max 37.4 Libeccio 58 % 1015 hPa 22 cielo sereno +16.1° perc. +15.5° Assenti 12.5 SO max 28.4 Libeccio 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:30

