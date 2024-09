Previsioni Meteo Sassari: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Sassari indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge significative che interesseranno la città per gran parte della giornata. I dati meteorologici mostrano un inizio di giornata con temperature miti, che si attesteranno intorno ai 18,9°C nella notte e saliranno leggermente fino a raggiungere un massimo di 21,3°C nella mattina. Tuttavia, a partire dal pomeriggio, si prevede un forte peggioramento, con precipitazioni che potrebbero risultare intense.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente sereno, con una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà completamente coperto, e si registreranno piogge leggere a partire dalle 10:00, con una temperatura che scenderà a 19,8°C. Le precipitazioni aumenteranno in intensità, passando a pioggia moderata intorno alle 11:00 e continuando fino a raggiungere il picco di pioggia forte nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento significativo delle precipitazioni, con valori che potrebbero superare i 18mm di pioggia tra le 13:00 e le 14:00. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 16,7°C. Il vento si farà sentire, con raffiche che raggiungeranno i 31,8km/h, rendendo la situazione meteorologica ancora più instabile. Le condizioni di pioggia moderata continueranno fino alla sera, con una leggera diminuzione dell’intensità delle precipitazioni.

Nella sera, il maltempo persisterà, con piogge leggere che si protrarranno fino a notte inoltrata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,7°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 70%. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, e le condizioni di vento continueranno a mantenere un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassari nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che rimarranno sotto la media stagionale. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni meteorologiche avverse e adottare le necessarie precauzioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.1° perc. +19° Assenti 15.6 O max 34.1 Ponente 76 % 1012 hPa 4 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° Assenti 21.9 O max 34.6 Ponente 77 % 1011 hPa 7 cielo coperto +20.8° perc. +20.5° Assenti 23.7 ONO max 44.6 Maestrale 62 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +19.8° perc. +19.8° 0.33 mm 19.7 O max 29.5 Ponente 75 % 1012 hPa 13 forte pioggia +17.6° perc. +17.8° 8.1 mm 1.9 N max 9.6 Tramontana 95 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +17° perc. +17.1° 0.97 mm 7.1 OSO max 11 Libeccio 91 % 1009 hPa 19 pioggia leggera +16.9° perc. +16.9° 0.76 mm 20 ONO max 32 Maestrale 85 % 1010 hPa 22 cielo coperto +15.7° perc. +15.2° prob. 66 % 15.6 OSO max 35.5 Libeccio 70 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:35

