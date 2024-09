Previsioni Meteo Sassari: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Sassari si preannuncia come una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante le ore diurne. Le previsioni meteo indicano un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, culminando in un pomeriggio e una sera con cielo prevalentemente coperto. Le temperature oscilleranno tra i 15,1°C della notte e i 23,9°C nel tardo pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La brezza leggera proveniente da Sud Est garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si aggirerà attorno all’84%. Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20,2°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, e i venti leggeri contribuiranno a mantenere un’atmosfera fresca e gradevole.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che si faranno più consistenti. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 23,9°C intorno alle 12:00, per poi scendere gradualmente fino a 18°C verso le 18:00. L’umidità aumenterà, arrivando a toccare il 88% nel tardo pomeriggio. I venti, inizialmente leggeri, potrebbero intensificarsi leggermente, ma rimarranno comunque sotto i 15 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, portando a condizioni di cielo coperto per gran parte della notte. Le temperature scenderanno fino a 16,9°C alle 22:00, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 92%. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassari nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Domani, mercoledì, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un incremento delle precipitazioni, mentre giovedì potrebbe portare a un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.4° perc. +15.2° Assenti 3.6 SE max 3.5 Scirocco 84 % 1019 hPa 4 cielo sereno +15.2° perc. +15° Assenti 4.9 SSE max 4.8 Scirocco 85 % 1018 hPa 7 cielo sereno +18.1° perc. +17.9° Assenti 4.4 SSE max 4.5 Scirocco 73 % 1018 hPa 10 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 8.1 NO max 6.4 Maestrale 56 % 1017 hPa 13 nubi sparse +23.8° perc. +23.7° Assenti 12.9 NO max 10.2 Maestrale 56 % 1015 hPa 16 poche nuvole +21° perc. +21° Assenti 8 NO max 8.2 Maestrale 70 % 1014 hPa 19 cielo coperto +17.7° perc. +18° Assenti 3.1 SE max 3.3 Scirocco 91 % 1014 hPa 22 cielo coperto +16.9° perc. +17° Assenti 3.3 S max 3.3 Ostro 92 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 19:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.