Previsioni Meteo Sassuolo: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Sassuolo di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità e da possibili piogge nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 20°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 13,5 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà assente o molto limitata, con un’umidità che si manterrà attorno al 74%. La brezza leggera proveniente da sud-ovest garantirà un clima gradevole.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,1°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori di umidità che scenderanno fino al 56%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 99%, e le precipitazioni saranno accompagnate da una leggera brezza. L’umidità salirà nuovamente, attestandosi attorno al 69%. Le piogge, seppur leggere, potrebbero rendere il clima più fresco e umido.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,6°C. L’umidità rimarrà alta, superando l’83%, e il vento sarà debole. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’atmosfera piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassuolo di Lunedì 16 Settembre evidenziano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che evolverà verso un clima più umido e piovoso nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Gli appassionati di attività all’aperto dovranno tenere conto di queste variazioni e pianificare di conseguenza.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.8° perc. +13.2° Assenti 1.6 SO max 4.8 Libeccio 74 % 1014 hPa 3 cielo sereno +12.7° perc. +12.1° Assenti 3.1 OSO max 3.9 Libeccio 79 % 1014 hPa 6 poche nuvole +13.4° perc. +12.8° Assenti 3.7 O max 5.3 Ponente 77 % 1014 hPa 9 nubi sparse +17.1° perc. +16.6° Assenti 7.8 NNE max 9 Grecale 64 % 1014 hPa 12 nubi sparse +20.1° perc. +19.6° prob. 9 % 8.3 NNE max 10.6 Grecale 56 % 1013 hPa 15 nubi sparse +19.1° perc. +18.9° prob. 32 % 6.3 NE max 8.1 Grecale 68 % 1012 hPa 18 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° prob. 19 % 1.5 O max 3.5 Ponente 80 % 1012 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 3.6 SSO max 4.9 Libeccio 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:20

