Previsioni Meteo Sassuolo: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sassuolo di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,7°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da sud-sud ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il maltempo si intensificherà con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno tra i 19,6°C e i 21,8°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10 km/h, e le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che varieranno da 0,13 mm a 0,63 mm. L’umidità continuerà a essere elevata, oscillando tra il 59% e l’82%.

Nel pomeriggio, le condizioni di pioggia si manterranno, con temperature che scenderanno fino a 14,5°C. La pioggia sarà di intensità leggera, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,28 mm. Il vento si presenterà moderato, con velocità che potranno raggiungere i 18,9 km/h. L’umidità rimarrà molto alta, intorno al 95%, contribuendo a una sensazione di fresco.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Le piogge continueranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,6 mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 95%. La velocità del vento si stabilizzerà su valori più contenuti, intorno ai 6,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassuolo nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo continui a influenzare la regione, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli abitanti dovranno prepararsi a condizioni climatiche fresche e umide, con temperature che difficilmente supereranno i 21°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le necessarie precauzioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° prob. 33 % 6.2 SSO max 7.6 Libeccio 76 % 1004 hPa 3 cielo coperto +19.1° perc. +19° prob. 30 % 5.1 SE max 7.5 Scirocco 75 % 1003 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 38 % 1.7 ESE max 6.9 Scirocco 80 % 1003 hPa 9 pioggia leggera +19.9° perc. +20° 0.25 mm 1.4 S max 8.7 Ostro 79 % 1003 hPa 12 pioggia leggera +21.8° perc. +21.6° 0.13 mm 8.7 SO max 19.5 Libeccio 59 % 1002 hPa 15 pioggia leggera +17.3° perc. +17.2° 0.1 mm 18.9 NO max 23 Maestrale 83 % 1003 hPa 18 pioggia moderata +14.1° perc. +14.1° 2.36 mm 5.1 N max 6.6 Tramontana 96 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +12.6° perc. +12.4° 0.5 mm 11.1 NE max 19.4 Grecale 95 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.