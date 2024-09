Previsioni Meteo Savona: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Savona si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nelle ore serali. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà intorno ai 20°C durante il giorno, con una leggera diminuzione nelle ore notturne. La copertura nuvolosa sarà significativa, con picchi di 98% nelle ore centrali della giornata. I venti saranno deboli, prevalentemente da nord-nord ovest, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo a Savona si presenteranno con cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,6°C. La probabilità di precipitazioni sarà del 51%, ma non si prevedono eventi significativi. La mattina inizierà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 20,2°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 98%, mentre la probabilità di pioggia sarà bassa, intorno al 4%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, scendendo fino al 55%. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, oscillando tra il 21% e il 36%. I venti saranno leggeri, con intensità che non supereranno i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, le nubi torneranno ad aumentare, con un ritorno del cielo coperto e la possibilità di piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai 17,5°C alle 21:00, con una probabilità di pioggia che salirà fino al 38%. La notte si concluderà con pioggia leggera, con una temperatura di circa 16,9°C e una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 54%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Martedì 24 Settembre, si consiglia di prepararsi a una giornata nuvolosa con possibilità di piogge leggere, specialmente in serata. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tornare solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Savona

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 51 % 7.4 NNO max 7.8 Maestrale 85 % 1010 hPa 3 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° Assenti 9.1 NNO max 9 Maestrale 87 % 1010 hPa 6 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° Assenti 8.4 NNO max 8.1 Maestrale 85 % 1010 hPa 9 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 1.2 SSE max 3.1 Scirocco 70 % 1011 hPa 12 cielo coperto +20.1° perc. +20° prob. 4 % 7.9 SSE max 8.1 Scirocco 69 % 1011 hPa 15 nubi sparse +19.7° perc. +19.7° prob. 29 % 7.8 SE max 9.9 Scirocco 75 % 1010 hPa 18 nubi sparse +18.5° perc. +18.5° prob. 20 % 5.5 NE max 8.7 Grecale 82 % 1011 hPa 21 nubi sparse +17.5° perc. +17.6° prob. 38 % 8.2 NNE max 9.8 Grecale 86 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:14

