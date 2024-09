Previsioni Meteo Savona: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Savona indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si presenterà coperto. Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con un ritorno di nubi sparse. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Savona avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa +13,6°C, con una percezione termica leggermente inferiore a +12,4°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 15,8 km/h da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che toccheranno i +17,9°C alle 08:00 e i +19,9°C alle 09:00. Anche in questa fascia oraria, il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, ma con intensità ridotta, attorno ai 11,8 km/h. L’umidità scenderà al 30% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento parziale delle condizioni meteo, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 22,5°C alle 12:00, per poi scendere a 21,1°C alle 16:00. La velocità del vento varierà tra i 5,7 km/h e i 7,5 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà tra il 30% e il 39%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 16,4°C. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 10 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 47%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori stabili, intorno ai 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Savona mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con una predominanza di nubi. Non si prevedono precipitazioni significative, e il clima si presenterà nel complesso mite. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nubi potrebbero continuare a dominare il cielo anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.6° perc. +12.4° Assenti 15.8 NO max 20 Maestrale 52 % 1015 hPa 3 nubi sparse +12.9° perc. +11.6° Assenti 15 NNO max 18.1 Maestrale 52 % 1015 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +12.1° Assenti 14.9 NO max 17.7 Maestrale 51 % 1015 hPa 9 cielo coperto +19.9° perc. +18.7° Assenti 11.8 NO max 16.9 Maestrale 30 % 1014 hPa 12 nubi sparse +22.5° perc. +21.4° Assenti 3.5 SE max 7.1 Scirocco 24 % 1014 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +20.8° Assenti 5.7 SSO max 10.2 Libeccio 35 % 1014 hPa 18 nubi sparse +17.5° perc. +16.5° Assenti 8.5 NO max 7.4 Maestrale 48 % 1015 hPa 21 cielo coperto +16.3° perc. +15.2° Assenti 10.2 NNO max 10 Maestrale 47 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:33

