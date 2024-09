Previsioni Meteo Savona: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Savona di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, mentre nella sera le condizioni rimarranno stabili, con temperature in lieve calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Savona avrà un cielo sereno con nubi sparse e una temperatura di circa 17,2°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 15,4 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1021 hPa. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, il cielo rimarrà sereno, con temperature che varieranno tra 16,9°C e 17,2°C.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che raggiungeranno i 22,5°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno favorevoli per attività all’aperto. La velocità del vento si manterrà tra i 13,5 km/h e i 17,3 km/h, con una direzione prevalentemente settentrionale.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un cambiamento significativo. Il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 23,3°C. La velocità del vento diminuirà, raggiungendo i 6 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a toccare il 70%. Le condizioni di precipitazione rimarranno assenti, ma il cielo nuvoloso potrebbe portare a un’atmosfera più grigia e meno luminosa.

Nella sera, a partire dalle 18:00, le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18,3°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà coperto e la velocità del vento varierà tra 11,7 km/h e 14,1 km/h, mantenendo una direzione costante da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 75%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni indicano un clima variabile. Dopo una giornata nuvolosa, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per i giorni successivi, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno quindi attendere con interesse le previsioni meteo per i prossimi giorni, che promettono un clima più favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 15.4 NNO max 20.8 Maestrale 72 % 1021 hPa 3 cielo sereno +17.1° perc. +16.7° Assenti 18.6 NNO max 28.7 Maestrale 72 % 1021 hPa 6 cielo sereno +17.2° perc. +16.8° Assenti 17.3 NNO max 27.8 Maestrale 73 % 1021 hPa 9 cielo sereno +21.6° perc. +21.3° Assenti 14.1 N max 20.6 Tramontana 57 % 1021 hPa 12 nubi sparse +23.3° perc. +23.1° Assenti 9.5 NNE max 13.5 Grecale 54 % 1020 hPa 15 cielo coperto +23.1° perc. +23° Assenti 6.9 N max 10.6 Tramontana 59 % 1019 hPa 18 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° Assenti 11.7 NNO max 13.7 Maestrale 75 % 1020 hPa 21 cielo coperto +18.6° perc. +18.5° Assenti 11.7 NNO max 13.6 Maestrale 75 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 19:20

