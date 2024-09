Previsioni Meteo Scafati: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Nella notte di Domenica 29 Settembre, Scafati si troverà a fronteggiare condizioni di meteo variabile. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,5°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 69%. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse che si presenteranno nella seconda parte della notte. Le temperature percepite si manterranno stabili, oscillando tra 19°C e 19,6°C.

Durante la mattina, il meteo di Scafati si presenterà decisamente più favorevole. Si prevede un cielo sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si ridurrà fino al 34%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord e nord-est, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 12,2 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo continueranno a rimanere stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno intorno ai 21,9°C, con una leggera diminuzione rispetto al mattino. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, attorno al 42%.

La sera di Domenica 29 Settembre porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,3°C. Il cielo rimarrà sereno, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 53%. I venti continueranno a soffiare da nord-est, mantenendo una brezza leggera che contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scafati indicano una giornata di Domenica 29 Settembre caratterizzata da un netto miglioramento rispetto alla notte. Le condizioni meteo si presenteranno favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un clima stabile e temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 24°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le notti saranno fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.6° perc. +19.3° 0.12 mm 10.4 OSO max 16.4 Libeccio 67 % 1018 hPa 3 nubi sparse +19.3° perc. +19° prob. 5 % 1.3 N max 3.7 Tramontana 67 % 1016 hPa 6 nubi sparse +19° perc. +18.7° prob. 5 % 4 NNE max 4.7 Grecale 68 % 1017 hPa 9 cielo sereno +22.8° perc. +22.3° Assenti 3.3 N max 6.3 Tramontana 45 % 1019 hPa 12 cielo sereno +24.8° perc. +24.2° Assenti 7.6 N max 12.2 Tramontana 34 % 1018 hPa 15 cielo sereno +22.5° perc. +22° Assenti 5.6 NNE max 9.6 Grecale 42 % 1019 hPa 18 cielo sereno +19.9° perc. +19.1° Assenti 12 NE max 13.7 Grecale 45 % 1021 hPa 21 cielo sereno +18° perc. +17.2° Assenti 12.3 NE max 17.5 Grecale 48 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:42

