Previsioni Meteo Scafati: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Scafati indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. La mattina porterà un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 28°C intorno a mezzogiorno, mantenendo un’umidità moderata e brezze leggere.

Nel corso del pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 26°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, con una leggera brezza che accompagnerà il calore del giorno. La sera si preannuncia tranquilla, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C e un aumento dell’umidità, che potrebbe portare a qualche leggera pioggia verso la fine della giornata.

Durante la notte successiva, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia leggera. Questo cambiamento potrebbe influenzare le previsioni del tempo per i giorni successivi, portando a un clima più variabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Scafati indicano una giornata di Mercoledì 11 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e cielo sereno. Tuttavia, è importante tenere d’occhio le condizioni per i giorni a venire, in quanto si prevede un possibile cambiamento con l’arrivo di nuvole e piogge. Gli amanti del sole potranno godere di questa giornata, ma è consigliabile prepararsi a un clima più instabile nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23° perc. +22.6° Assenti 6.4 NE max 7.5 Grecale 51 % 1009 hPa 3 cielo sereno +22.2° perc. +22° Assenti 5.9 NE max 5.8 Grecale 58 % 1009 hPa 6 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 3.9 NE max 4.8 Grecale 54 % 1009 hPa 9 cielo sereno +27.5° perc. +27° Assenti 4.1 OSO max 3.6 Libeccio 35 % 1010 hPa 12 cielo sereno +28° perc. +27.6° Assenti 12.2 OSO max 7.7 Libeccio 38 % 1009 hPa 15 cielo sereno +26.9° perc. +27° Assenti 9.8 SO max 7.8 Libeccio 43 % 1009 hPa 18 cielo sereno +24.8° perc. +24.7° Assenti 5.4 OSO max 5.7 Libeccio 51 % 1010 hPa 21 cielo sereno +24° perc. +23.9° prob. 11 % 4.4 OSO max 6 Libeccio 58 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:13

