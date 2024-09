Previsioni Meteo Scafati: il bollettino per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +17,8°C. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a +24,2°C e il clima sarà ideale per attività all’aperto. Nel pomeriggio, si stabilizzeranno intorno ai +22,9°C con cielo sereno. La sera porterà una leggera diminuzione delle temperature a +20,4°C. Martedì 1 Ottobre, si prevede un cielo sereno e temperature intorno ai +23,6°C. Mercoledì, il clima cambierà con nubi sparse e pioggia leggera in serata. Giovedì, si assisterà a piogge moderate e temperature attorno ai +20°C.

Lunedì 30 Settembre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,8°C, con una percezione di +17°C. La velocità del vento sarà di 9,5 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 12,8 km/h. L’umidità sarà al 50% e la pressione atmosferica si manterrà a 1022 hPa. Queste condizioni favoriranno una notte tranquilla e piacevole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +24,2°C alle 12:00. La temperatura percepita sarà di +23,5°C. La velocità del vento varierà tra 3,3 km/h e 9,9 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 31%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1020 hPa. Sarà una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +22,9°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento si attesterà tra 12 km/h e 12,6 km/h, sempre da Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 39%. La pressione atmosferica si manterrà a 1019 hPa.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a +20,4°C alle 21:00, con una percezione di +19,9°C. Il cielo rimarrà sereno, e la velocità del vento sarà di 3,7 km/h. L’umidità aumenterà fino al 55%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1020 hPa. La serata si preannuncia tranquilla e fresca.

Martedì 1 Ottobre

Nella notte di Martedì 1 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,5°C, con una percezione di +19°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno a 1,6 km/h, proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà al 56% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa. Queste condizioni favoriranno una notte tranquilla.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +23,6°C alle 12:00. La temperatura percepita sarà di +23,3°C. La velocità del vento varierà tra 2,6 km/h e 9,8 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 45%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1017 hPa. Sarà una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +23,5°C alle 13:00. Il cielo presenterà poche nuvole, con una copertura nuvolosa del 15%. La velocità del vento si attesterà tra 9,1 km/h e 10,3 km/h, sempre da Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 52%. La pressione atmosferica si manterrà a 1016 hPa.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a +20,2°C alle 21:00, con una percezione di +19,8°C. Il cielo presenterà nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 27%. La velocità del vento sarà di 1,9 km/h. L’umidità aumenterà fino al 61%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1015 hPa. La serata si preannuncia tranquilla e fresca.

Mercoledì 2 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 2 Ottobre, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,4°C, con una percezione di +19,2°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h, proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà al 67% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Queste condizioni favoriranno una notte tranquilla.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +23,6°C alle 12:00. La temperatura percepita sarà di +23,4°C. La velocità del vento varierà tra 4,2 km/h e 9,9 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud. L’umidità si attesterà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1012 hPa. Sarà una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +23,5°C alle 13:00. Il cielo presenterà nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 42%. La velocità del vento si attesterà tra 6,4 km/h e 10,7 km/h, sempre da Sud. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 56%. La pressione atmosferica si manterrà a 1011 hPa.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a +20,9°C alle 21:00, con una percezione di +21,1°C. Il cielo presenterà pioggia leggera, con una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento sarà di 13 km/h. L’umidità aumenterà fino all’81%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1009 hPa. La serata si preannuncia umida e fresca.

Giovedì 3 Ottobre

Nella notte di Giovedì 3 Ottobre, si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,8°C, con una percezione di +21,1°C. La velocità del vento sarà di 12,2 km/h, proveniente da Sud. L’umidità si manterrà al 85% e la pressione atmosferica sarà di 1009 hPa. Queste condizioni favoriranno una notte piovosa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con pioggia moderata e temperature che si attesteranno intorno ai +20,4°C alle 01:00. La temperatura percepita sarà di +20,7°C. La velocità del vento varierà tra 8,2 km/h e 12,2 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud. L’umidità si attesterà attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1009 hPa. Sarà una mattinata umida e fresca.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere piovoso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +20°C alle 15:00. Il cielo presenterà pioggia leggera, con una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento si attesterà tra 9,5 km/h e 10,9 km/h, sempre da Sud. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 78%. La pressione atmosferica si manterrà a 1007 hPa.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a +20,8°C alle 23:00, con una percezione di +21,2°C. Il cielo presenterà pioggia moderata, con una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento sarà di 13,4 km/h. L’umidità aumenterà fino all’86%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1009 hPa. La serata si preannuncia umida e fresca.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana con condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli, seguite da un aumento della nuvolosità e piogge a partire da Mercoledì. Gli amanti del sole potranno approfittare delle belle giornate di Lunedì e Martedì, mentre Giovedì porterà un cambiamento significativo con piogge moderate. È consigliabile prepararsi per un clima variabile e portare con sé un ombrello per le giornate più umide.

