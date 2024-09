Previsioni Meteo Scafati: tutti i dettagli per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Scafati per Giovedì 5 Settembre mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 50% e il 75%. Le temperature si manterranno intorno ai +29°C, con una percezione di calore che potrà raggiungere i +30°C. Il vento soffierà con intensità variabile dai 5,9km/h ai 16,6km/h, provenendo prevalentemente da direzioni meridionali.

Nel corso della mattinata, la probabilità di precipitazioni aumenterà gradualmente, arrivando al 22% verso le 11:00. Verso mezzogiorno, è prevista una precipitazione leggera con una copertura nuvolosa dell’83% e una temperatura che si attesterà sui +29,6°C. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.28mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare, con piogge moderate e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con raffiche di vento che potranno arrivare fino a 14,7km/h.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura che si attesterà intorno al 33%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C, con venti leggeri provenienti da direzioni variabili.

In conclusione, le previsioni meteo per Scafati indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con precipitazioni che potrebbero interessare soprattutto il pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 3.9 SSE max 5 Scirocco 59 % 1012 hPa 3 poche nuvole +25.8° perc. +26.1° Assenti 3.1 SE max 4 Scirocco 61 % 1012 hPa 6 poche nuvole +26.8° perc. +27.5° Assenti 3.2 ESE max 4 Scirocco 56 % 1012 hPa 9 nubi sparse +29.7° perc. +30.4° prob. 11 % 12.1 SSO max 13.9 Libeccio 48 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +29.6° perc. +31.6° 0.28 mm 11 SSO max 14.4 Libeccio 57 % 1012 hPa 15 cielo coperto +27.9° perc. +29.2° prob. 71 % 7.4 SSE max 8.4 Scirocco 60 % 1011 hPa 18 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 71 % 5.9 SSO max 7.5 Libeccio 67 % 1012 hPa 21 poche nuvole +25.8° perc. +26.2° prob. 11 % 1.9 O max 2.8 Ponente 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.