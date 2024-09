Previsioni Meteo Scafati: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Scafati di Venerdì 13 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge che si protrarranno fino alla mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 19,2°C e una massima che raggiungerà i 23,1°C nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente da Ovest, con intensità variabile, e la copertura nuvolosa si ridurrà nel corso della giornata, portando a momenti di cielo sereno.

Durante la notte, Scafati sarà interessata da piogge di intensità variabile. Si registreranno forti piogge tra l’1:00 e le 2:00, con accumuli significativi che potrebbero raggiungere i 14,86mm. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 20,5°C, mentre i venti soffieranno con intensità fino a 29,1km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’89%.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con la pioggia che si attenuerà e lascerà spazio a nubi sparse. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 22,7°C entro le 9:00. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una certa freschezza, con velocità comprese tra 23km/h e 33,8km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 49% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, Scafati godrà di un netto miglioramento, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature toccheranno il picco di 23,1°C alle 12:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 22,5°C nel tardo pomeriggio. I venti si manterranno freschi, con intensità che varieranno tra 30,6km/h e 33,6km/h. L’umidità continuerà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

La sera porterà un ritorno delle piogge, seppur di intensità leggera. Le temperature scenderanno progressivamente, attestandosi intorno ai 19,2°C. I venti si faranno più deboli, con velocità che si ridurranno a circa 6km/h. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un’umidità che si stabilizzerà attorno al 68%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scafati nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con un sabato caratterizzato da cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché le condizioni potrebbero variare. La settimana si preannuncia quindi con un alternarsi di sole e nuvole, ma senza eventi meteorologici significativi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +21.4° perc. +21.7° 1.5 mm 24.4 SO max 45.7 Libeccio 82 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +20.4° perc. +20.4° 0.76 mm 19.9 O max 36.7 Ponente 74 % 1007 hPa 6 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° prob. 76 % 23 O max 37.6 Ponente 60 % 1007 hPa 9 nubi sparse +22.7° perc. +22.3° prob. 16 % 33.8 OSO max 45.8 Libeccio 49 % 1008 hPa 12 nubi sparse +23.1° perc. +22.6° prob. 28 % 33.6 OSO max 45.8 Libeccio 46 % 1008 hPa 15 poche nuvole +22.5° perc. +22° prob. 16 % 32 O max 46.9 Ponente 47 % 1008 hPa 18 poche nuvole +20.9° perc. +20.3° prob. 23 % 24.9 OSO max 36.2 Libeccio 48 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +19.5° perc. +19.2° 0.67 mm 9.3 ONO max 15.4 Maestrale 68 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:09

