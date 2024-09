Previsioni Meteo Scandiano: il bollettino per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Scandiano per Martedì 3 Settembre indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà poco nuvoloso con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10-15%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +20°C e i +30°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica potrebbe cambiare leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa che potrebbe raggiungere il 40-50%. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, attestandosi intorno ai +25°C. È prevista la possibilità di precipitazioni leggere, con una probabilità che si aggira intorno al 40-50%.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, arrivando al 70-80%. Le precipitazioni diventeranno più probabili, con una previsione di piogge leggere che potrebbero portare accumuli intorno ai 0.3-0.4mm. Le temperature si manterranno comunque miti, con valori intorno ai +20°C.

In conclusione, le previsioni meteo a Scandiano per Martedì 3 Settembre suggeriscono di attrezzarsi per una giornata variabile, con possibili piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno gradevoli, garantendo un clima piacevole per svolgere le attività quotidiane. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Scandiano.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.3° perc. +21.4° prob. 3 % 1 E max 3.2 Levante 74 % 1014 hPa 3 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° Assenti 4.6 SO max 5.1 Libeccio 75 % 1015 hPa 6 poche nuvole +21.2° perc. +21.2° Assenti 3.2 O max 5 Ponente 69 % 1016 hPa 9 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° Assenti 5.7 N max 4.4 Tramontana 51 % 1016 hPa 12 poche nuvole +30.3° perc. +30.1° prob. 10 % 6.6 NE max 7.7 Grecale 40 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +26.6° perc. +26.6° 0.4 mm 11.6 SE max 12.6 Scirocco 59 % 1015 hPa 18 nubi sparse +24.5° perc. +24.7° prob. 37 % 7.1 SSO max 7.7 Libeccio 62 % 1015 hPa 21 nubi sparse +22.9° perc. +23° prob. 51 % 7.1 SSO max 6.8 Libeccio 69 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:45

