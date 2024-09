Previsioni Meteo Scandiano: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Scandiano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, la presenza di nubi sparse accompagnerà le temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno. Il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra i 3 e i 7 km/h, e la direzione varierà principalmente da Nord a Est.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, oscillando tra il 39% e il 44%. Anche la velocità del vento si manterrà su valori contenuti, senza particolari raffiche. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. La nuvolosità aumenterà, passando a un cielo coperto, con un tasso di umidità che si attesterà intorno al 78%.

In sintesi, Sabato 21 Settembre a Scandiano si presenterà come una giornata tranquilla, con temperature miti e una copertura nuvolosa che non porterà precipitazioni. Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni, con un possibile miglioramento della situazione meteo nei giorni successivi, dove si potrebbero registrare schiarite e un aumento delle temperature. Pertanto, si consiglia di approfittare di questa giornata per attività all’aperto, tenendo presente che il clima rimarrà fresco e piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Scandiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.4° perc. +15.1° Assenti 3.5 OSO max 4.2 Libeccio 83 % 1022 hPa 3 nubi sparse +14.8° perc. +14.6° Assenti 3.3 SO max 3.4 Libeccio 86 % 1022 hPa 6 nubi sparse +16° perc. +15.8° Assenti 3.9 OSO max 4.5 Libeccio 85 % 1022 hPa 9 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° Assenti 4.9 NE max 5.7 Grecale 70 % 1022 hPa 12 nubi sparse +21.9° perc. +21.7° Assenti 6.8 ENE max 7.3 Grecale 59 % 1021 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.6° Assenti 6.6 E max 7.2 Levante 59 % 1020 hPa 18 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° Assenti 4.8 S max 4.8 Ostro 73 % 1021 hPa 21 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 5.5 SSO max 5.4 Libeccio 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:11

