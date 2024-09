Previsioni Meteo Scandicci: il bollettino per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Scandicci per Venerdì 6 Settembre mostrano una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa durante la mattina e il pomeriggio.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, si osserveranno poche nuvole con una copertura del 21%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Sud Est a 2,8km/h. L’umidità sarà del 89% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Nel corso della giornata, il cielo si coprirà sempre di più, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% durante le prime ore del pomeriggio. Le temperature saliranno gradualmente, con punte di +28,7°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da Ovest con una velocità massima di 10,5km/h. L’umidità diminuirà fino al 45% nel primo pomeriggio, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 95%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,6°C, con una leggera diminuzione verso sera. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 9,8km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 52%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Scandicci indicano una giornata con cielo coperto e temperature in aumento durante la mattina e il pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente proveniente da Ovest, con intensità variabile nel corso della giornata. L’umidità si manterrà su valori elevati, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 6 Settembre a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.8° perc. +20.2° Assenti 3.4 S max 3.5 Ostro 92 % 1011 hPa 4 cielo sereno +19.1° perc. +19.5° Assenti 2.3 SE max 2.4 Scirocco 92 % 1012 hPa 7 cielo coperto +21.3° perc. +21.6° Assenti 1.2 ESE max 2.6 Scirocco 82 % 1013 hPa 10 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.9 OSO max 7.7 Libeccio 53 % 1014 hPa 13 cielo coperto +28.7° perc. +28.7° Assenti 9.1 O max 10.4 Ponente 45 % 1013 hPa 16 cielo coperto +27.6° perc. +27.8° Assenti 6.6 ONO max 9.8 Maestrale 48 % 1013 hPa 19 nubi sparse +24.2° perc. +24.3° Assenti 0.8 SSE max 1.7 Scirocco 60 % 1014 hPa 22 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° Assenti 2.5 ESE max 2.5 Scirocco 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:37

