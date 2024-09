Previsioni Meteo Sciacca: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sciacca per la Domenica 15 Settembre si presenteranno prevalentemente stabili, con una leggera variabilità delle nuvole durante la giornata. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, favorendo attività all’aperto. I venti, moderati e provenienti da nord-ovest, contribuiranno a rendere l’aria fresca e piacevole.

Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai +18,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 42%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 11,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 14%. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento della temperatura percepita.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole e nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i +23,8°C entro le ore 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 26 km/h intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 49%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteo rimarrà simile, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23,9°C. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 30,9 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza compromettere il bel tempo. La probabilità di pioggia rimarrà assente, garantendo una giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, mentre i venti si calmeranno, mantenendosi attorno ai 12 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sciacca nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni. L’assenza di precipitazioni e la presenza di venti moderati renderanno le giornate ideali per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, poiché nei giorni successivi si potrebbero verificare lievi cambiamenti, ma senza significative perturbazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.7° perc. +18.1° prob. 3 % 10.6 N max 14.5 Tramontana 55 % 1016 hPa 4 cielo sereno +18.2° perc. +17.5° prob. 4 % 7.9 NNE max 9.3 Grecale 54 % 1016 hPa 7 nubi sparse +20.3° perc. +19.5° Assenti 5 NO max 6.7 Maestrale 45 % 1016 hPa 10 poche nuvole +22.7° perc. +22.2° Assenti 14.1 O max 16.8 Ponente 46 % 1016 hPa 13 nubi sparse +23.9° perc. +23.6° Assenti 29.5 O max 28.4 Ponente 47 % 1014 hPa 16 nubi sparse +23.1° perc. +22.7° Assenti 26 ONO max 26.3 Maestrale 48 % 1014 hPa 19 nubi sparse +20.9° perc. +20.4° Assenti 14 NNO max 18 Maestrale 50 % 1015 hPa 22 nubi sparse +20° perc. +19.5° Assenti 10.3 NNO max 12.2 Maestrale 53 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:11

