Previsioni Meteo Scicli: il bollettino per domani domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Scicli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 21,9°C, con una copertura nuvolosa al 100% e una leggera probabilità di pioggia. La situazione non cambierà significativamente durante la mattina, quando le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 24,4°C intorno alle 09:00.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano una costante presenza di nuvole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C nel pomeriggio. La velocità del vento varierà, mantenendosi su valori moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere i 16,7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, oscillando tra il 1% e il 36% nel pomeriggio, ma senza precipitazioni significative attese.

Durante la sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 22°C, con una copertura nuvolosa che continuerà a persistere. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera gradevole nonostante l’assenza di sole.

In conclusione, le previsioni meteo per Scicli nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti radicali. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori simili. La situazione climatica suggerisce di prepararsi a una settimana di tempo stabile, ma con la possibilità di occasionali piogge leggere. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.9° perc. +22.1° prob. 11 % 7.7 E max 9.9 Levante 78 % 1019 hPa 4 cielo coperto +21.3° perc. +21.6° prob. 10 % 6.9 E max 8.7 Levante 81 % 1018 hPa 7 cielo coperto +22.9° perc. +23.2° prob. 6 % 11.3 E max 13.4 Levante 73 % 1018 hPa 10 cielo coperto +24.8° perc. +25° prob. 1 % 16.7 SSE max 13.9 Scirocco 63 % 1018 hPa 13 cielo coperto +24.1° perc. +24.3° prob. 32 % 13.8 SSE max 12.6 Scirocco 66 % 1017 hPa 16 cielo coperto +23.5° perc. +23.8° prob. 32 % 11.7 SE max 10 Scirocco 70 % 1017 hPa 19 cielo coperto +22.3° perc. +22.6° prob. 10 % 8.2 E max 9.9 Levante 78 % 1017 hPa 22 cielo coperto +22.3° perc. +22.7° prob. 18 % 9 E max 11.7 Levante 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:53

