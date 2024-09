Previsioni Meteo Scicli: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Scicli si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della temperatura durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano un clima gradevole, ideale per attività all’aperto, con venti leggeri che contribuiranno a mantenere un comfort termico accettabile.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 96%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,1°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 6 km/h da est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, passando da nubi sparse a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25,4°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, con punte di 21,4 km/h da ovest, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi intorno al 59%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che toccheranno i 25,3°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, con una leggera presenza di nuvole. La brezza vivace contribuirà a mantenere un buon livello di comfort, mentre l’umidità si manterrà attorno al 58%. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica rimarrà costante.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 21,6°C. Il cielo presenterà nubi sparse, ma senza rischio di pioggia. La velocità del vento diminuirà, con raffiche che si attesteranno attorno ai 9,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scicli indicano una giornata di Martedì 24 Settembre all’insegna del sole e del caldo moderato. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a rimanere sopra la media stagionale. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° Assenti 2.1 NNO max 2.7 Maestrale 79 % 1014 hPa 4 cielo coperto +20° perc. +20.2° Assenti 7.1 NO max 8.6 Maestrale 82 % 1014 hPa 7 cielo sereno +22.4° perc. +22.5° Assenti 10.5 NO max 13.3 Maestrale 67 % 1015 hPa 10 cielo sereno +25.4° perc. +25.5° Assenti 15.5 O max 14 Ponente 58 % 1016 hPa 13 cielo sereno +25.3° perc. +25.4° Assenti 21.5 O max 20.8 Ponente 58 % 1015 hPa 16 cielo sereno +23.6° perc. +23.8° Assenti 18.2 ONO max 21.9 Maestrale 67 % 1015 hPa 19 poche nuvole +21.8° perc. +22.1° Assenti 13.4 NO max 18.6 Maestrale 77 % 1017 hPa 22 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° Assenti 6.4 NNO max 7.9 Maestrale 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.