Previsioni Meteo Scicli: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Scicli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno fino alla mattina e un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La copertura nuvolosa varierà, passando da un cielo prevalentemente nuvoloso a schiarite nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno dominate da piogge leggere e moderate, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,1 km/h e 8,4 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali e settentrionali. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%.

Nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare piogge, sebbene con intensità variabile. Si prevede che le temperature si aggireranno intorno ai 20°C, con una percezione termica leggermente superiore. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, ma ci sarà una graduale diminuzione delle precipitazioni, passando da pioggia moderata a pioggia leggera. Il vento si manterrà attorno ai 9 km/h, con direzione prevalentemente nord-orientale.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Il cielo passerà da nuvoloso a cielo sereno con alcune nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 21,7°C, mentre l’umidità inizierà a scendere. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 12-13 km/h, rendendo l’atmosfera più gradevole. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che scenderà al 20%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. Le condizioni di umidità rimarranno stabili, ma il vento si farà più leggero, contribuendo a una sensazione di freschezza. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, attorno ai 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Scicli indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e nella sera. I prossimi giorni potrebbero continuare a mostrare un’alternanza di sole e nuvole, con temperature che si manterranno su valori miti. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.5° perc. +21.7° 0.81 mm 4.1 NO max 4.5 Maestrale 75 % 1013 hPa 4 pioggia moderata +20.9° perc. +21.2° 1.05 mm 6 O max 9.1 Ponente 80 % 1013 hPa 7 pioggia moderata +20.5° perc. +20.7° 1.3 mm 8.6 ONO max 10.8 Maestrale 82 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +20.5° perc. +20.7° 0.22 mm 9 NE max 15.3 Grecale 80 % 1015 hPa 13 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° prob. 42 % 12.6 NE max 18.9 Grecale 75 % 1015 hPa 16 cielo coperto +21.3° perc. +21.3° prob. 27 % 11.7 NE max 21 Grecale 70 % 1016 hPa 19 cielo sereno +20° perc. +20° Assenti 7.6 NE max 9.8 Grecale 78 % 1017 hPa 22 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° Assenti 8 NNE max 9.3 Grecale 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:56

