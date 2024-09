Previsioni Meteo Scicli: tutti i dettagli per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 1%. Le temperature si attesteranno attorno ai 22,8°C, con un’umidità del 78% e una pressione atmosferica di 1012 hPa. Durante il giorno, il cielo rimarrà sereno, con massime di 25,5°C nel pomeriggio e venti sostenuti fino a 42,2 km/h. Sabato, la notte sarà serena con temperature intorno ai 20,8°C e venti fino a 44,6 km/h. Domenica, si prevede un cielo sereno e temperature massime di 24,8°C, con venti moderati. Non si registreranno precipitazioni significative, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il tempo si presenterà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 1%. Le temperature si manterranno attorno ai 22,8°C, con una temperatura percepita leggermente superiore a 23,2°C. La velocità del vento sarà di circa 23,3 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 36,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà in gran parte sereno, con una leggera presenza di poche nuvole. Le temperature saliranno fino a 24°C alle 07:00, con una temperatura percepita di 24,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 32,8 km/h alle 07:00, e si manterrà fresca durante tutta la mattinata. L’umidità scenderà al 71% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 25,5°C alle 12:00. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra i 39,1 km/h e i 42,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1013 hPa. Non si registreranno precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno gradualmente fino a 21°C alle 21:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 33,3 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 43,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi a 1015 hPa.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si presenterà con un cielo sereno, con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si aggireranno intorno ai 20,8°C, con una temperatura percepita di 20,4°C. La velocità del vento sarà di circa 33,3 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 44,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 22,5°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 36,5 km/h. L’umidità scenderà al 46% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 23,3°C alle 13:00. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra i 41,7 km/h e i 45 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 44%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1014 hPa. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà in gran parte sereno, con temperature che scenderanno fino a 20,6°C alle 21:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 19,6 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 27 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi a 1015 hPa.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre si presenterà con un cielo sereno, con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si aggireranno intorno ai 19,3°C, con una temperatura percepita di 18,6°C. La velocità del vento sarà di circa 17,8 km/h, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 29,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 23,2°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,2 km/h. L’umidità scenderà al 39% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 24,8°C alle 12:00. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra i 21,8 km/h e i 25,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 45%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1013 hPa. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà in gran parte sereno, con temperature che scenderanno fino a 20,6°C alle 23:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 8,1 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 9,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi a 1014 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Scicli si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze locali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.