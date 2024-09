Previsioni Meteo Scicli: tutti i dettagli per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Venerdì 20 Settembre si prevede pioggia leggera durante la notte, con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai 22,6°C. La velocità del vento sarà di 14,7 km/h da Ovest. Al mattino, le condizioni rimarranno simili, ma nel pomeriggio ci sarà un miglioramento con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 24°C. Sabato 21 Settembre inizierà con nubi sparse e temperature attorno ai 20,8°C, senza precipitazioni. Domenica 22 Settembre, il cielo sarà coperto al mattino, ma nel pomeriggio è attesa pioggia leggera con temperature di 24,1°C.

Venerdì 20 Settembre

Durante la notte di Venerdì 20 Settembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 22,6°C, con una temperatura percepita di 22,8°C. La velocità del vento sarà di 14,7 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 23,3 km/h, creando una brezza vivace. Le precipitazioni saranno di 0,75 mm, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 72%.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere caratterizzato da pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature varieranno leggermente, con valori che si aggireranno intorno ai 22,2°C e una temperatura percepita di 22,3°C. La velocità del vento aumenterà a 16,2 km/h, mantenendo la direzione verso Ovest. Le precipitazioni saranno minime, con un’intensità di 0,24 mm e un’umidità che si attesterà attorno al 72%.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo, con una transizione verso nubi sparse e una copertura nuvolosa che scenderà al 67%. La temperatura raggiungerà i 24°C, con una temperatura percepita di 24°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 14,7 km/h, sempre da Ovest, mentre le probabilità di precipitazioni saranno molto basse, attorno all’8%. L’umidità scenderà al 60%, rendendo l’aria più confortevole.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 1%. Le temperature scenderanno a 21,2°C, con una temperatura percepita di 21,2°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, attestandosi a 6,7 km/h da Nord Ovest. Non ci saranno precipitazioni e l’umidità si manterrà al 71%.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 32%. La temperatura si aggirerà attorno ai 20,8°C, con una temperatura percepita di 20,9°C. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 10,1 km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 76%.

Nella mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 20,6°C, con una temperatura percepita di 20,8°C. La velocità del vento aumenterà a 8,5 km/h, mantenendo la direzione verso Nord – Nord Est. Non ci saranno precipitazioni, e l’umidità salirà al 78%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24,5°C, con una temperatura percepita di 24,7°C. La velocità del vento sarà di 19,5 km/h proveniente da Sud Est. Anche in questo caso, non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 63%.

La sera porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e una copertura nuvolosa dell’80%. Le temperature scenderanno a 21,5°C, con una temperatura percepita di 21,8°C. La velocità del vento sarà di 10,6 km/h da Est – Nord Est. Non ci saranno precipitazioni e l’umidità si manterrà al 78%.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 86%. La temperatura sarà di 21,3°C, con una temperatura percepita di 21,5°C. La velocità del vento sarà di 9,9 km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 12,9 km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 79%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 21,1°C, con una temperatura percepita di 21,4°C. La velocità del vento sarà di 10 km/h, sempre da Est – Nord Est. Non ci saranno precipitazioni, e l’umidità salirà all’80%.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera. La temperatura si attesterà attorno ai 24,1°C, con una temperatura percepita di 24,3°C. La velocità del vento sarà di 17,5 km/h proveniente da Sud – Sud Est. Le precipitazioni saranno di 0,1 mm, mentre l’umidità si manterrà al 66%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 60%. Le temperature scenderanno a 22°C, con una temperatura percepita di 22,3°C. La velocità del vento sarà di 7,5 km/h da Est – Sud Est. Non ci saranno precipitazioni e l’umidità si attesterà al 77%.

In conclusione, il fine settimana a Scicli si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge e un Sabato che porterà un cielo più sereno, mentre la Domenica potrebbe riservare qualche pioggia leggera. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo, soprattutto per Domenica pomeriggio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.