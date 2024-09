Previsioni Meteo Segrate: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Segrate di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà un elemento costante, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 27,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno lentamente, arrivando a circa 17,8°C entro le ore centrali della giornata. Il vento si attenuerà, con velocità che scenderanno a 0,7 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a scendere, portandosi al 57%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che toccheranno un massimo di 19,3°C. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una velocità che si attesterà attorno ai 4,2 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a circa 15,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati. L’umidità risalirà fino al 66%, contribuendo a un’atmosfera più umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Segrate nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Si prevede un inizio di settimana con cieli nuvolosi e temperature fresche, ma senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Gli amanti del clima più fresco troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi desidera il sole dovrà attendere un miglioramento nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.1° perc. +12.3° Assenti 10.8 ENE max 27.9 Grecale 73 % 1021 hPa 3 cielo sereno +12.6° perc. +11.8° Assenti 8.3 NE max 17.3 Grecale 73 % 1022 hPa 6 nubi sparse +13.5° perc. +12.7° Assenti 5.4 NE max 11.3 Grecale 66 % 1023 hPa 9 cielo coperto +14.7° perc. +13.9° Assenti 1.9 NE max 2.9 Grecale 65 % 1025 hPa 12 nubi sparse +18.9° perc. +18.2° Assenti 2.1 SSO max 2.9 Libeccio 52 % 1024 hPa 15 poche nuvole +18.8° perc. +18.1° Assenti 5.1 SE max 5 Scirocco 52 % 1023 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 4.9 ENE max 6.5 Grecale 65 % 1024 hPa 21 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 6.2 ENE max 10.8 Grecale 68 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.