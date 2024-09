Previsioni Meteo Segrate: il bollettino per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Martedì 10 Settembre a Segrate si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 30-40%. Le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest.

Nel pomeriggio, le nuvole tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite e a tratti di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i 25°C. Il vento sarà debole e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa.

In serata, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che potrà superare il 50%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Segrate indicano un’alternanza di giornate con cielo parzialmente nuvoloso e schiarite. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori massimi intorno ai 25-26°C durante il giorno e minimi intorno ai 17-18°C di notte. La probabilità di precipitazioni rimarrà generalmente bassa, con venti deboli o moderati da diverse direzioni.

In conclusione, Martedì 10 Settembre a Segrate si prospetta una giornata con condizioni meteo abbastanza gradevoli, ideali per svolgere le attività quotidiane senza particolari inconvenienti legati al maltempo. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti improvvisi e godetevi le giornate di fine estate nella vostra città.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.5° perc. +17.7° prob. 26 % 8.9 NE max 20.6 Grecale 94 % 1010 hPa 3 nubi sparse +17.1° perc. +17.2° Assenti 4.9 N max 5.3 Tramontana 88 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17° perc. +16.8° prob. 1 % 5.4 NO max 7.1 Maestrale 78 % 1011 hPa 9 nubi sparse +21.5° perc. +21.3° Assenti 6.2 OSO max 7.7 Libeccio 61 % 1012 hPa 12 nubi sparse +24.4° perc. +24.1° Assenti 5.7 OSO max 4.8 Libeccio 48 % 1011 hPa 15 poche nuvole +24.6° perc. +24.5° prob. 1 % 6.8 S max 6 Ostro 50 % 1009 hPa 18 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° prob. 1 % 0.8 ENE max 1.5 Grecale 74 % 1010 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° prob. 5 % 5.2 NE max 5.3 Grecale 81 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:38

