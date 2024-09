Previsioni Meteo Segrate: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Segrate si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 76%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra i 3,7 km/h e i 5,8 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i 16,7°C intorno alle 11:00. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità si manterrà sopra il 64%. I venti si presenteranno leggeri, con intensità che non supereranno i 7,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il tempo asciutto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,6°C e il cielo continuerà a essere coperto. La situazione meteorologica non subirà variazioni sostanziali, con la copertura nuvolosa che rimarrà invariata. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 5,4 km/h e i 9,9 km/h. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa sempre al 100%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo le stesse caratteristiche delle ore precedenti. L’umidità si manterrà attorno al 73%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Segrate nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni nuvolose, con temperature che varieranno tra i 14°C e i 16°C. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 5.8 E max 12.3 Levante 76 % 1019 hPa 3 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° Assenti 5.2 NE max 7.3 Grecale 78 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13.7° perc. +13.1° Assenti 3.9 ENE max 5.9 Grecale 76 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.7° perc. +15.1° Assenti 5.7 ESE max 7.4 Scirocco 67 % 1018 hPa 12 cielo coperto +16.2° perc. +15.6° Assenti 7.1 ESE max 7.7 Scirocco 67 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.4° perc. +15.8° Assenti 6.8 E max 8.9 Levante 68 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15° Assenti 5.5 ENE max 10 Grecale 73 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 4.2 E max 8.7 Levante 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.