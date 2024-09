Previsioni Meteo Segrate: tutti i dettagli per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai +11°C e umidità alta, attorno all’88%. La mattina porterà un aumento delle temperature fino a +15,1°C, con una diminuzione dell’umidità al 52%. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 20,3°C e il vento aumenterà fino a 15,9 km/h. La sera, le temperature scenderanno a +12,4°C. Sabato, il cielo rimarrà coperto con temperature simili e umidità al 51%. Domenica, invece, il cielo si schiarirà, raggiungendo 21,8°C nel pomeriggio, offrendo condizioni ideali per attività all’aperto.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11°C, con una temperatura percepita di +10,5°C. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 8,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 10%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a +15,1°C alle 09:00. La velocità del vento varierà tra 6,3 km/h e 11,4 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 52% entro le 10:00. Le condizioni di visibilità saranno buone, senza attese di pioggia.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 20,3°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,9 km/h e le raffiche potranno arrivare fino a 23,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 33%, con assenza di precipitazioni. Le condizioni saranno favorevoli per attività all’aperto, sebbene il cielo rimanga nuvoloso.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a +12,4°C alle 23:00, con un cielo che rimarrà coperto. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15,7 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 41,4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 51%. Non si prevedono piogge, ma il clima fresco potrebbe richiedere un abbigliamento adeguato.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si presenterà con un cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai +12,4°C. La velocità del vento sarà di 14,8 km/h da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 39,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51%, senza attese di precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a +16,8°C alle 09:00. La velocità del vento varierà tra 13,4 km/h e 14,3 km/h, mantenendo una direzione da Nord-Nord Ovest. L’umidità scenderà al 43% entro le 10:00. Non si prevedono piogge, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 20,8°C alle 14:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11,7 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 30%, senza attese di pioggia. Le condizioni saranno favorevoli per attività all’aperto, anche se il cielo rimarrà nuvoloso.

Nella sera, le temperature scenderanno a +13,1°C alle 23:00, con un cielo che rimarrà coperto. La velocità del vento sarà di 5,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 11,8 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 54%. Non si prevedono piogge, ma il clima fresco potrebbe richiedere un abbigliamento adeguato.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +12,8°C. La velocità del vento sarà di 3,4 km/h da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 55%, senza attese di precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno con temperature che saliranno fino a +16,6°C alle 09:00. La velocità del vento sarà di 8 km/h, mantenendo una direzione da Ovest. L’umidità scenderà al 47% entro le 10:00. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto, con un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che toccheranno un massimo di 21,8°C alle 14:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,7 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 5,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 38%, senza attese di pioggia. Le condizioni saranno perfette per godere del sole e delle attività all’aperto.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a +14,1°C alle 23:00, con un cielo che rimarrà sereno. La velocità del vento sarà di 7,3 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 16,7 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 68%. Non si prevedono piogge, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con condizioni meteorologiche variabili. Venerdì e Sabato saranno caratterizzati da cieli nuvolosi e temperature fresche, mentre Domenica offrirà un clima sereno e temperature più miti, perfette per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare della giornata di Domenica per godere di un clima piacevole e di condizioni ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta.

