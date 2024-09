Previsioni Meteo Selargius: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Selargius, durante il Lunedì 23 Settembre, si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, che si schiarirà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 27,1°C nel pomeriggio. La presenza di piogge leggere nella prima parte della giornata sarà seguita da un miglioramento, con un cielo sereno previsto per la sera. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 24,9 km/h.

Durante la notte, Selargius si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,8°C. L’umidità sarà alta, attorno all’84%, e non si prevederanno precipitazioni. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord Est.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 22,2°C. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non si escludono brevi piogge. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 73%. La ventilazione si farà più evidente, con una velocità che raggiungerà i 10,9 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che toccheranno il picco di 27,1°C. Le condizioni di umidità miglioreranno ulteriormente, scendendo al 53%. La ventilazione sarà più intensa, con raffiche che potranno arrivare fino a 22 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 20,1°C. L’umidità aumenterà nuovamente, ma rimarrà sotto il 90%. La brezza sarà presente, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo un inizio di settimana con piogge leggere, si prevede un progressivo aumento delle temperature e un cielo sereno. Martedì e Mercoledì, le temperature continueranno a salire, portando a giornate soleggiate e calde, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.7° perc. +21° prob. 5 % 2.9 NE max 3.9 Grecale 83 % 1014 hPa 4 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° prob. 1 % 2.4 NNO max 2.9 Maestrale 81 % 1012 hPa 7 cielo coperto +22.2° perc. +22.4° prob. 42 % 3.3 ONO max 3.9 Maestrale 73 % 1013 hPa 10 cielo coperto +25.3° perc. +25.4° prob. 28 % 6.6 SSO max 9 Libeccio 60 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.12 mm 15.9 SSO max 17.1 Libeccio 59 % 1011 hPa 16 nubi sparse +25.8° perc. +25.9° prob. 2 % 21.1 OSO max 23.4 Libeccio 56 % 1011 hPa 19 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° Assenti 10.8 ONO max 19.9 Maestrale 73 % 1013 hPa 22 cielo sereno +20.4° perc. +20.8° Assenti 11.5 NO max 16.4 Maestrale 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:14

