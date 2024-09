Previsioni Meteo Selargius: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Selargius indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,4°C e i 23,8°C durante il giorno. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, specialmente nelle ore pomeridiane.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 32,5 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 48%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un rapido riscaldamento. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23,8°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. L’umidità scenderà ulteriormente, rendendo l’aria più secca e confortevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. I venti si manterranno moderati, con intensità che varieranno tra i 18 km/h e i 31,8 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

Con l’arrivo della sera, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero rendere il cielo meno limpido. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 16,7°C entro la fine della giornata. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, ma con intensità ridotta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Selargius mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni meteo generalmente serene. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nella copertura nuvolosa, specialmente durante le ore serali. Si consiglia di approfittare della giornata di Sabato per attività all’aperto, prima dell’arrivo di eventuali cambiamenti meteo nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.7° perc. +16.9° Assenti 29.7 ONO max 49.4 Maestrale 53 % 1016 hPa 4 nubi sparse +17.8° perc. +17.2° Assenti 20.7 ONO max 36.4 Maestrale 59 % 1015 hPa 7 cielo sereno +19° perc. +18.3° Assenti 14.9 NNO max 30.4 Maestrale 53 % 1016 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +22.6° Assenti 23.2 NO max 26.1 Maestrale 38 % 1016 hPa 13 cielo sereno +23.6° perc. +23° Assenti 28.9 ONO max 25 Maestrale 37 % 1015 hPa 16 cielo sereno +21.1° perc. +20.4° Assenti 23.2 ONO max 23.8 Maestrale 46 % 1015 hPa 19 cielo sereno +18.2° perc. +17.6° Assenti 16.5 NO max 26.5 Maestrale 59 % 1017 hPa 22 nubi sparse +16.8° perc. +16.3° Assenti 10.2 NO max 15 Maestrale 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:28

