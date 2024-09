Previsioni Meteo Selargius: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Selargius indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un vento sostenuto che accompagnerà l’intera giornata. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 10,5 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 19-22°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 26,7 km/h e mantenendo una direzione costante da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 69%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, passando a un cielo sereno, con temperature che toccheranno i 23°C. Il vento continuerà a soffiare in modo sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 49,8 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 36%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1018 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole. Il vento continuerà a essere presente, con velocità che varieranno tra i 20 km/h e i 26,7 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un vento che continuerà a soffiare in modo sostenuto. Domani, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, mentre nei giorni successivi potrebbero verificarsi nuove variazioni, con un possibile ritorno di nuvolosità. Sarà importante seguire gli aggiornamenti per rimanere informati sulle evoluzioni del meteo locale.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22° perc. +22.7° prob. 4 % 10.8 NO max 18.3 Maestrale 90 % 1013 hPa 4 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° prob. 4 % 21.5 NO max 37.6 Maestrale 80 % 1014 hPa 7 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° Assenti 26.7 NO max 37.4 Maestrale 69 % 1016 hPa 10 nubi sparse +23.5° perc. +23° Assenti 34.2 NO max 40.1 Maestrale 41 % 1018 hPa 13 cielo sereno +23.6° perc. +22.9° Assenti 40.1 NO max 47.8 Maestrale 35 % 1018 hPa 16 nubi sparse +20.6° perc. +19.8° Assenti 35.8 NO max 50.1 Maestrale 45 % 1018 hPa 19 cielo sereno +17.4° perc. +17° Assenti 26.7 NO max 49.5 Maestrale 66 % 1020 hPa 22 cielo sereno +16.9° perc. +16.4° Assenti 21 NO max 43.5 Maestrale 67 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.