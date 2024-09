Previsioni Meteo Selargius: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99% e temperature attorno ai 19°C. La mattina porterà nubi sparse e un aumento delle temperature fino a 22,6°C, con umidità al 60%. Nel pomeriggio, si raggiungeranno i 24°C, mantenendo un’atmosfera fresca e ventilata. Sabato, il cielo sarà nuovamente coperto con temperature che toccheranno i 25,3°C. Domenica, si prevede un cielo coperto con temperature intorno ai 20,1°C e un possibile aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà attorno ai 19°C, mentre la temperatura percepita sarà di 18,9°C. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, e non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse con una copertura nuvolosa che scenderà al 45%. Le temperature saliranno, raggiungendo i 22,6°C alle 09:00. La temperatura percepita sarà di 22,5°C. Il vento si farà leggermente più intenso, con una velocità di 7,6 km/h. L’umidità si ridurrà al 60%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili con nubi sparse e temperature che toccheranno un massimo di 24°C intorno alle 12:00. La temperatura percepita sarà simile, attestandosi a 24°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Est con una velocità che varierà tra 14 km/h e 18,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, garantendo un pomeriggio fresco e ventilato.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà, passando a cielo sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 8%. Le temperature si abbasseranno a 20,5°C alle 20:00, con una temperatura percepita di 20,5°C. La velocità del vento si ridurrà a 6,8 km/h, rendendo la serata particolarmente piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 74%.

Sabato 21 Settembre

Nella notte di Sabato 21 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature si manterranno attorno ai 19,6°C, con una temperatura percepita di 19,7°C. La velocità del vento sarà di 6,7 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 8,9 km/h. L’umidità si attesterà al 78%, senza precipitazioni previste.

Durante la mattina, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 23,1°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 23°C. Il vento si farà più sostenuto, raggiungendo i 11,6 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 60%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo coperto e temperature che toccheranno un massimo di 25,3°C alle 12:00. La temperatura percepita sarà di 25,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud Est con una velocità che varierà tra 17,2 km/h e 18,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, rendendo il pomeriggio caldo ma ventilato.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si abbasseranno a 20,6°C alle 21:00, con una temperatura percepita di 20,7°C. La velocità del vento si ridurrà a 7,6 km/h, mantenendo l’atmosfera fresca. L’umidità si attesterà al 74%, senza precipitazioni previste.

Domenica 22 Settembre

Nella notte di Domenica 22 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si attesteranno attorno ai 20,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di 20,1°C. La velocità del vento sarà di 8,4 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 9,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 22,8°C alle 08:00, con una temperatura percepita di 22,9°C. Il vento si farà leggermente più intenso, con una velocità di 7,4 km/h. L’umidità si ridurrà al 65%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili con nubi sparse e temperature che toccheranno un massimo di 25,4°C alle 10:00. La temperatura percepita sarà simile, attestandosi a 25,4°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Est con una velocità che varierà tra 17,4 km/h e 19 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, garantendo un pomeriggio fresco e ventilato.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature si abbasseranno a 21,4°C alle 20:00, con una temperatura percepita di 21,5°C. La velocità del vento si ridurrà a 11,7 km/h, rendendo la serata particolarmente piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 75%.

In conclusione, il fine settimana a Selargius si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da temperature gradevoli e un Sabato prevalentemente nuvoloso. Domenica, invece, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e a possibili piogge leggere, specialmente nelle prime ore del giorno. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo, soprattutto per Domenica.

