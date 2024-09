Previsioni Meteo Selargius: il bollettino per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Selargius indicano una settimana all’insegna di temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. I venti saranno moderati, con raffiche più intense in alcune giornate. L’umidità si manterrà su valori medi e non sono previste precipitazioni. Temperature stabili intorno ai +20-28°C, con percezioni leggermente superiori. Resta aggiornato per pianificare al meglio le tue giornate.

Lunedì 9 Settembre

Nella notte a Selargius, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,3°C, con una percezione di +24,9°C. Il vento soffierà a 20,2km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 35,9km/h. L’umidità sarà dell’80% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Per la mattina, si prevedono poche nuvole con una copertura del 24%. Le temperature saliranno fino a +23,2°C, percepite come +23,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 17,7km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà all’80%.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, senza nuvole, e le temperature raggiungeranno i +28,2°C, con una percezione di +27,8°C. Il vento soffierà forte a 34,8km/h provenendo sempre da Nord Ovest. L’umidità sarà del 40%.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una temperatura di +22,4°C, percepita come +22,4°C. Il vento sarà forte, con una velocità di 33,7km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà al 66%.

Martedì 10 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,1°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento soffierà a 38km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 63,9km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

La mattina si presenterà con cielo sereno e una temperatura di +23,1°C, percepita come +23°C. Il vento sarà forte a 38,1km/h provenendo da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 59%.

Nel pomeriggio il cielo sarà sempre sereno e le temperature raggiungeranno i +27,4°C, con una percezione di +27,1°C. Il vento sarà forte a 39,7km/h provenendo da Nord Ovest. L’umidità sarà del 39%.

In serata, il cielo resterà sereno con una temperatura di +20,6°C, percepita come +20,5°C. Il vento sarà una brezza tesa a 21,2km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità salirà al 70%.

Mercoledì 11 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,4°C, con una percezione di +19,3°C. Il vento sarà una brezza tesa a 17,4km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

La mattina si presenterà con cielo sereno e una temperatura di +21,8°C, percepita come +21,7°C. Il vento sarà una brezza vivace a 15,1km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 64%.

Nel pomeriggio il cielo sarà sempre sereno e le temperature raggiungeranno i +28,4°C, con una percezione di +27,7°C. Il vento sarà una brezza tesa a 24,3km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 36%.

In serata, il cielo resterà sereno con una temperatura di +20,9°C, percepita come +21°C. Il vento sarà una brezza tesa a 18,3km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità salirà al 72%.

Giovedì 12 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’80%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione di +20°C. Il vento sarà una brezza tesa a 17,6km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

La mattina si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +23,4°C, percepita come +23,5°C. Il vento sarà una brezza a 11,8km/h proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà al 62%.

Nel pomeriggio il cielo sarà cielo coperto con una copertura del 100%. Le temperature saliranno fino a +23,5°C, con una percezione di +23,6°C. Il vento sarà una brezza vivace a 13,1km/h proveniente sempre da Ovest. L’umidità sarà del 63%.

In serata, il cielo sarà ancora cielo coperto con una temperatura di +20,6°C, percepita come +20,6°C. Il vento sarà una brezza a 18,1km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità salirà al 73%.

In conclusione, la settimana a Selargius si prospetta con temperature gradevoli e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. I venti saranno moderati con raffiche più intense in alcune giornate. L’umidità si manterrà su valori medi, e le precipitazioni saranno assenti. Resta aggiornato sulle previsioni per pianificare al meglio le tue giornate!

