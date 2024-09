Previsioni Meteo Selargius: tutti i dettagli per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Selargius per Lunedì 2 Settembre prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, cielo coperto con una copertura nuvolosa intorno al 92%, temperature che si aggirano intorno ai +30°C e venti provenienti da Sud – Sud Est con velocità fino a 19,4km/h. Nel pomeriggio, la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo coperto, temperature che si manterranno intorno ai +30°C e venti che potrebbero aumentare leggermente di intensità, arrivando a 20,1km/h sempre da Sud – Sud Est.

Nella sera, la copertura nuvolosa diminuirà, scendendo al 49%, e il cielo si presenterà sereno. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +26°C, mentre i venti provenienti da Sud Est si manterranno moderati, con una velocità di 16,8km/h. Infine, durante la notte, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole (3%) e temperature intorno ai +24°C. I venti, provenienti da Est – Nord Est, avranno una velocità di 10,9km/h.

In base alle previsioni, possiamo affermare che Lunedì 2 Settembre a Selargius sarà caratterizzato da una giornata con cielo prevalentemente coperto al mattino e nel pomeriggio, con tendenza a schiarite verso sera e notte. Le temperature si manterranno elevate durante il giorno, per poi calare leggermente in serata. I venti saranno moderati, provenienti da Sud – Sud Est durante il giorno e da Est – Nord Est durante la notte.

Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sempre più sereno e temperature che dovrebbero rimanere stabili. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente le previsioni per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.9° perc. +25.2° Assenti 1.8 NE max 4 Grecale 65 % 1012 hPa 4 cielo coperto +24.4° perc. +24.5° Assenti 7.3 N max 8 Tramontana 63 % 1012 hPa 7 nubi sparse +28.1° perc. +28.4° prob. 1 % 1.9 SSE max 4.5 Scirocco 48 % 1013 hPa 10 cielo coperto +30.7° perc. +31.3° Assenti 19.4 SSE max 19.9 Scirocco 45 % 1013 hPa 13 nubi sparse +30.6° perc. +31.2° prob. 9 % 19.5 SSE max 20.7 Scirocco 45 % 1012 hPa 16 nubi sparse +29.7° perc. +30.1° prob. 10 % 17.2 SSE max 19.9 Scirocco 46 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.7° perc. +26° Assenti 9.7 ESE max 15.7 Scirocco 66 % 1013 hPa 22 cielo sereno +24.3° perc. +24.8° prob. 3 % 8.8 ENE max 12 Grecale 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:48

