Previsioni Meteo Selargius: tutti i dettagli per il weekend 13 – 15 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura di +17,4°C e umidità al 71%. Il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a 15,6 km/h, con raffiche fino a 32 km/h. Durante la mattina, il cielo si schiarirà, raggiungendo +23°C alle 11:00 e un’umidità del 36%. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,4°C con vento a 44,6 km/h. Sabato, cielo sereno e temperature fino a +24,1°C alle 11:00, mentre Domenica si manterrà il bel tempo con valori simili. Attenzione al vento forte nelle ore pomeridiane.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +17,4°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno a +17,1°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 15,6 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 32 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1012 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno. La temperatura salirà fino a +23°C alle 11:00, con una temperatura percepita di +22,2°C. Il vento continuerà a soffiare con forza, raggiungendo i 41,9 km/h alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori attorno al 3%. L’umidità scenderà progressivamente fino a 36%.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,4°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, raggiungendo i 44,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 41%. La pressione atmosferica salirà a 1015 hPa.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno fino a +18°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno e il vento si attenuerà, con velocità di circa 27,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di +18,4°C. La temperatura percepita sarà di +17,6°C. Il vento soffierà con una velocità di 35 km/h da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 56,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a +24,1°C alle 11:00. La temperatura percepita sarà di +23,4°C. Il vento si manterrà attorno ai 20,3 km/h, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 7%. L’umidità scenderà fino a 33%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà, con temperature che raggiungeranno i 22,8°C alle 14:00. Il cielo rimarrà sereno e il vento si attenuerà, con velocità di circa 34 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 40%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Nella sera, le temperature scenderanno fino a +17°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno e il vento continuerà a soffiare con una velocità di 14 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di +16,4°C. La temperatura percepita sarà di +15,9°C. Il vento soffierà con una velocità di 11,5 km/h da Nord – Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 14,3 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +24,7°C alle 11:00. La temperatura percepita sarà di +24,2°C. Il vento continuerà a soffiare con una velocità di 25,2 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori attorno all’1%. L’umidità scenderà progressivamente fino a 38%.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,4°C alle 14:00. Il cielo rimarrà sereno e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, raggiungendo i 34,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 39%. La pressione atmosferica scenderà a 1014 hPa.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno fino a +18,6°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno e il vento si attenuerà, con velocità di circa 11,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Selargius si preannuncia all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti piacevoli. Si consiglia di prestare attenzione al vento, che potrebbe risultare forte in alcune fasce orarie, specialmente durante il pomeriggio di Venerdì e Sabato.

