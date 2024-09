Previsioni Meteo Senago: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Senago di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14,4°C e i 22,7°C. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà il 75% in serata, potrebbe rendere l’aria piuttosto pesante. Venti leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,4 km/h e i 10 km/h, accompagneranno la giornata, contribuendo a un clima complessivamente gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 71%. I venti soffieranno da Nord-Ovest a una velocità di circa 5,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registreranno lievi aumenti di temperatura, che raggiungeranno i 20,2°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando a 90%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 2,4 km/h. L’umidità scenderà al 48%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che si manterranno attorno ai 20°C. La probabilità di pioggia sarà presente, con valori che raggiungeranno il 21%. I venti si intensificheranno leggermente, arrivando fino a 10 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 55%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si aprirà a nubi sparse, con temperature che scenderanno a 16°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci, soprattutto intorno alle 20:00, quando si prevede pioggia leggera con un’intensità di 0,21 mm. L’umidità si attesterà al 75%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Senago indicano una giornata con temperature moderate e un cielo prevalentemente nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Senago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° Assenti 5.7 NO max 11.1 Maestrale 71 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.5° perc. +13.9° Assenti 7.9 NO max 17 Maestrale 71 % 1017 hPa 6 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° Assenti 6 NNO max 13.8 Maestrale 68 % 1017 hPa 9 cielo coperto +20.2° perc. +19.5° Assenti 2.4 SO max 3.1 Libeccio 48 % 1017 hPa 12 nubi sparse +22.7° perc. +22.1° prob. 1 % 7.5 S max 10.3 Ostro 40 % 1017 hPa 15 cielo coperto +20.3° perc. +19.8° prob. 21 % 7.2 SE max 15.2 Scirocco 55 % 1017 hPa 18 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° prob. 17 % 5.4 NE max 6.7 Grecale 62 % 1018 hPa 21 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° prob. 10 % 7.1 N max 10.7 Tramontana 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:21

